Quả anh đào vị ngọt, thơm ngon lại còn giàu dinh dưỡng nhưng khi ăn cần tránh 3 điều cấm kỵ kẻo gây nguy hiểm tính mạng

Dinh dưỡng 29/06/2023 09:30

Quả anh đào chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Tuy nhiên cần cẩn trọng khi ăn loại quả này.

Tổng quan về quả anh đào

Quả anh đào thường được gọi với cái tên là cherry, là loại quả có nguồn gốc từ Đông Âu và Tây Á. Khi chín, anh đào thường có màu đỏ đến đỏ đậm, vỏ mỏng bóng nhẵn, hạt cứng và rất mọng nước. Loại quả này có hương vị thơm ngon, dù vị chua hay ngọt đều chứa nhiều hàm lượng dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Quả cherry có hàm lượng calo thấp, chứa đầy đủ chất xơ, khoáng chất, chất dinh dưỡng và các thành phần tốt cho sức khỏe.

Quả anh đào vị ngọt, thơm ngon lại còn giàu dinh dưỡng nhưng khi ăn cần tránh 3 điều cấm kỵ kẻo gây nguy hiểm tính mạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, hàm lượng vitamin trong cherry cao gấp 4-5 lần táo và hàm lượng sắt đứng đầu trong các loại trái cây. Với 59mg sắt trong 100g cherry, loại quả này còn chứa nhiều chất sắt hơn cả một miếng thịt bò 100g (2,6mg). Cũng vì thế mà loại quả này được xếp vị trí số 1 trong Top những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe của những bà mẹ mang thai.

Những lợi ích tuyệt vời của quả anh đào

Ngăn ngừa ung thư và viêm

Chúng ta biết rằng các gốc tự do có thể tàn phá cơ thể, nhưng quả anh đào ngọt có chứa chất tẩy gốc tự do có thể ngăn chặn các tế bào ung thư nhận được protein mà chúng cần để nhân lên. Không chỉ vậy, nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số loại ung thư bị ức chế bởi anthocyanin có trong quả anh đào ngọt. Chúng thậm chí còn được Viện nghiên cứu ung thư Mỹ liệt kê là một loại thực phẩm chống lại ung thư, theo Reader. Quả anh đào ngọt làm giảm viêm vì chúng hoàn toàn chứa chất chống ô xy hóa, chuyên gia dinh dưỡng Keith Ayoob tại Mỹ nói.

Quả anh đào vị ngọt, thơm ngon lại còn giàu dinh dưỡng nhưng khi ăn cần tránh 3 điều cấm kỵ kẻo gây nguy hiểm tính mạng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm huyết áp

Lượng kali cao có trong quả anh đào có thể giúp điều hòa huyết áp và làm giảm lượng muối natri dư thừa sinh ra từ tình trạng cao huyết áp. Loại quả này cũng giữ mức kali và natri cân bằng, vì vậy nó có thể phòng chứng tăng huyết áp. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cho biết nước ép quả anh đào giảm nguy cơ tai biến mạch não là 37% và nhồi máu cơ tim là 23%.

Giàu vitamin A

Hàm lượng vitamin A cao là một trong những lợi ích lớn nhất của quả anh đào. Chúng chứa lượng vitamin A vô cùng dồi dào. Vitamin A trong loại trái cây này đặc biệt rất hữu ích cho hệ miễn dịch, đôi mắt và làn da… Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều vitamin C, E và các khoáng chất như magne, sắt, kali nên có thể dùng làm loại quả ăn hàng ngày rất tốt.

Quả anh đào vị ngọt, thơm ngon lại còn giàu dinh dưỡng nhưng khi ăn cần tránh 3 điều cấm kỵ kẻo gây nguy hiểm tính mạng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ não và có thể giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Bệnh Alzheimer là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 6 ở Mỹ với 5,8 triệu người bị ảnh hưởng bởi tình trạng này. Khi các nhà nghiên cứu chạy đua tìm ra phương pháp chữa trị và các công cụ để ngăn chặn nó, quả anh đào ngọt cung cấp cho chúng ta một cách để bảo vệ bộ não chống lại căn bệnh mất trí nhớ này. Các phenol (quercetin, kaempferol và isorhamnetin) trong quả anh đào giúp bảo vệ các tế bào khỏi căng thẳng ô xy hóa và đã được chứng minh là có khả năng chống thoái hóa thần kinh.

Giàu chất chống ô xy hóa

Quả anh đào ngọt ngào được đóng gói với chất chống ô xy hóa giúp bảo vệ cơ thể. Các phenol xuất hiện tự nhiên trong quả anh đào ngọt giúp các tế bào tự bảo vệ khỏi stress ô xy hóa. A xít hydroxynnamic bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi bị hư hại, giúp bảo vệ quan trọng não.

Chuyên gia dinh dưỡng Sharon Holand Gelfand tại Mỹ cho biết, quả ngọt, màu đỏ sẫm là một loại trái cây mùa hè tuyệt vời với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Quả anh đào là một loại trái cây đậm đặc chất dinh dưỡng với chất chống ô xy hóa, chất xơ, polyphenol, vitamin C và kali, theo Reader.

Quả anh đào vị ngọt, thơm ngon lại còn giàu dinh dưỡng nhưng khi ăn cần tránh 3 điều cấm kỵ kẻo gây nguy hiểm tính mạng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

3 điều cấm kỵ khi ăn anh đào kẻo ngộ độc, thậm chí tử vong

Không được ăn hạt anh đào

Theo cơ quan môi trường tại Anh, hạt anh đào nằm trong top 10 các thực phẩm độc hại nhất chúng ta thường gặp. Theo các nhà nghiên cứu, trong hạt anh đào có chứa cyanogenic hoặc cyanide-forming glycosides có thể hình thành amygdalin nếu chúng ta nhai chúng, đây là dấu vết của chất xyanua (một trong những loại hóa chất cực độc, sẽ trực tiếp làm tổn thương hệ hô hấp của tế bào và gây tử vong cho người ăn). Dấu hiệu ngộ độc xyanua khi ăn phải hạt anh đào bao gồm cồn cào ruột, đau đầu, buồn nôn... Người bệnh nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn tới ngừng tim, suy hô hấp và tử vong.

Quả anh đào vị ngọt, thơm ngon lại còn giàu dinh dưỡng nhưng khi ăn cần tránh 3 điều cấm kỵ kẻo gây nguy hiểm tính mạng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều anh đào trong một lúc

Ăn nhiều anh đào quá sẽ không tốt và dẫn tới tình trạng đầy hơi, ợ nóng, tiêu chảy. Tiêu thụ quá nhiều anh đào còn gây ra phản ứng dị ứng, bao gồm triệu chứng bao gồm khó thở, khó nuốt, phát ban, buồn nôn hoặc tiêu chảy… thậm chí đe dọa tính mạng. Lượng dùng một ngày nên khoảng 200g.

Không được ăn cherry kèm quả dưa chuột

Do trong quả anh đào có chứa một lượng vitamin C cao, trong khi đó enzyme phân hủy có trong dưa chuột sẽ làm giảm vitamin C trong quả anh đào, ảnh hưởng đến sự hấp thụ vitamin C của cơ thể.

Loại trái cây giúp tăng cường trí nhớ hoàn hảo mà các sĩ tử không nên bỏ qua, nhưng ăn quá nhiều sẽ có tác dụng phụ

Loại trái cây giúp tăng cường trí nhớ hoàn hảo mà các sĩ tử không nên bỏ qua, nhưng ăn quá nhiều sẽ có tác dụng phụ

Quả việt quất chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là giúp tăng cường trí nhớ. Tuy nhiên cần cẩn trọng khi ăn loại trái cây này.

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