Theo thông tin báo Thanh Niên , ngày 3/8, Công an phường Bình Hòa (TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ 2 vợ chồng bị đạp ngã xe, hành hung dã man sau khi tan ca làm đêm.

Cú đạp làm 2 vợ chồng anh Vũ loạng choạng, ngã ra giữa đường. Thấy vậy, 4 nam giới dùng nón bảo hiểm lao vào hành hung 2 vợ chồng một cách dã man. Lúc này, có người phía sau chạy đến, nhóm côn đồ mới rời đi. Vụ việc làm 2 vợ chồng nam công nhân bị thương và một số tài sản hư hỏng.

Anh Dương Văn Vũ (41 tuổi, quê Trà Vinh cũ) nạn nhân bị hành hung, gây thương tích. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Ngay trong tối 14/7, anh Vũ và vợ đến Công an phường Bình Hòa trình báo vụ việc. Tuy nhiên, theo anh Vũ, những ngày sau đó, thông qua một số người làm trong công ty, nhóm côn đồ vẫn gửi lời đe dọa sẽ tiếp tục tấn công vợ chồng anh Vũ sau ca làm, khiến gia đình anh luôn trong trạng thái hoang mang, lo sợ.

Cũng theo anh Vũ, anh nhận ra một trong những người hành hung vợ chồng anh từng làm cùng công ty, nhưng đã nghỉ việc. 2 vợ chồng cho hay không có mâu thuẫn với nhóm người này và chưa rõ động cơ tấn công vợ chồng anh là gì.

Chiếc nón bảo hiểm của nạn nhân bị đập bể nát sau vụ hành hung. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra đạp ngã người đi xe máy khiến nạn nhân bị thương do mâu thuẫn. Cụ thể theo thông tin VNExpress, sáng 12/6, anh Tân, 24 tuổi, chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Bá, hướng từ ngã tư Bình Thái đến cầu Rạch Chiếc. Khi đến đoạn qua phường Trường Thọ, bất ngờ bị An từ phía sau áp sát, vung chân đạp ngã.

Nạn nhân té xuống đường, bị trầy xước chân tay, được người dân gần đó đưa đi sơ cứu. Hành vi của An bị camera hành trình trên ôtô chạy phía sau ghi lại. Làm việc với cơ quan chức năng, An khai do bị tạt đầu nên đã trả đũa.

Theo Công an TP HCM, thời gian qua, nhiều vụ va chạm dẫn đến xô xát, tấn công nhau sau mâu thuẫn giao thông đã xảy ra. Nhiều trường hợp đã bị xử lý hình sự do hành vi thiếu kiềm chế, gây hậu quả nghiêm trọng.