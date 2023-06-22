Loại quả ở Việt Nam rụng đầy sân không ai thèm ngó, ở nước ngoài muốn ăn phải mua với giá đắt đỏ

Dinh dưỡng 22/06/2023 13:18

Lê ki ma (quả trứng gà) là loại quả dân dã được trồng nhiều ở các vùng quê Việt Nam nhưng lại được mua với giá cao ở nước ngoài, vậy loại quả này có tác dụng gì?

Quả lê ki ma được mua với giá cao ở nước ngoài

Nhắc đến tuổi thơ của những người thuộc thể hệ 8x, 9x đổ lại, chắc hẳn khó lòng mà quên được bao nhiêu kỷ niệm dữ dội một thời, nào là những trò chơi, những đồ vật hoài cổ hay kể cả món ăn vặt chứa đựng cả bầu trời ký ức. Và trong đó có một loại quả cũng đã từng "đi qua đời" rất nhiều người, đó chính là quả trứng gà (còn gọi là quả lê ki ma). Đặc điểm thu hút của loại quả này là màu vàng óng khi chín, phần thịt quả bên trong rất bở, nhìn giống như lòng đỏ trứng gà, ăn có vị ngọt và mùi rất thơm.

Loại quả ở Việt Nam rụng đầy sân không ai thèm ngó, ở nước ngoài muốn ăn phải mua với giá đắt đỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, trên mạng xã hội lại rầm rộ clip review ăn quả trứng gà. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý chính là giá cao ngất ngưởng của loại quả này ở nước ngoài. Theo đó, trên trang mua bán trực tuyến quả trứng gà đang được rao bán với giá 2,1 triệu đồng cho một hộp 2kg, tính ra cũng phải hơn 1 triệu đồng cho một cân trứng gà.

Dù giá cao là vậy, nhưng vẫn rất nhiều người ở trời Tây săn lùng tìm mua quả trứng gà này, trong khi tại Việt Nam có rất nhiều nhưng không phải ai cũng thích ăn, thậm chí có nhà có cây trứng gà còn để kệ cho quả chín rụng vì không ai ăn.

Những lợi ích tuyệt vời của quả lê ki ma

Có thể thay thế đường thông thường: Nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá quả trứng gà có khả năng thay thế cho đường mía do hàm lượng carbohydrate sẽ tác động lành mạnh đến lượng đường trong máu hơn so với đường trắng (sucrose) và một số chất làm ngọt tinh chế khác. Bột từ quả lê ki ma có thể được sử dụng thay thế cho đường trắng khi làm bánh, chế biến món tráng miệng hoặc nhiều món ăn khác. Kết cấu của bột lê ki ma khá giống với đường tinh luyện và mang hương vị của đường nâu.

Loại quả ở Việt Nam rụng đầy sân không ai thèm ngó, ở nước ngoài muốn ăn phải mua với giá đắt đỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da: Hàm lượng niacin, beta- carotene, sắt và nhiều chất xơ cũng như những thành phần chống oxy hóa có trong quả trứng gà sẽ giúp tái tạo tế bào để da săn chắc, khỏe mạnh.

Giàu dinh dưỡng hơn bơ, chống oxy hóa: Chuyên gia dinh dưỡng Hong Ruopu, Khoa Chăm sóc Tích hợp Cộng đồng của Quận Zhongxiao, Bệnh viện Thống nhất Đài Bắc, Đài Loan cho biết quả lê ki ma rất giàu dinh dưỡng như phốt pho, sắt, canxi, vitamin C... cũng như 17 loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người. Giá trị dinh dưỡng của nó thậm chí còn cao hơn cả bơ - một loại quả cũng được ca ngợi rất nhiều về dinh dưỡng và tác dụng của nó. Ngoài ra, giống như các loại rau củ quả có màu vàng khác, quả lê ki ma rất giàu β-caroten, có thể chống lại quá trình oxy hóa, bảo vệ mắt.

Loại quả ở Việt Nam rụng đầy sân không ai thèm ngó, ở nước ngoài muốn ăn phải mua với giá đắt đỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho mắt: Màu vàng của quả trứng gà là biểu trưng của việc chứa hàm lượng xanthophyll và vitamin C cao, được cho là giúp tăng cường sức khỏe của mắt và giúp thị lực tốt hơn.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Một lợi ích khác của loại quả này là cải thiện và tăng cường sức khỏe đường ruột. Hàm lượng chất xơ trong lê ki ma rất dồi dào và có thể sánh ngang với chuối. Chất xơ có khả năng ngăn ngừa và làm giảm táo bón, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để lợi khuẩn phát triển bên trong hệ tiêu hóa. Khi hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru, tăng sức mạnh cho hệ miễn dịch tổng thể.

Loại quả ở Việt Nam rụng đầy sân không ai thèm ngó, ở nước ngoài muốn ăn phải mua với giá đắt đỏ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có thể làm giảm nguy cơ ung thư: Một loạt các chất chống oxy hóa trong lê ki ma có thể góp phần vào khả năng chống lại một số bệnh ung thư. β-sitosterol, một thành phần được tìm thấy trong loại quả này, là một dược phẩm dinh dưỡng chống ung thư. Không giống như hóa trị, β-sitosterol không độc hại nhưng hiệu quả điều trị cũng kém hơn. 

Bên cạnh đó, β-sitosterol đã được chứng minh là có hoạt tính chống ung thư ở động vật. Axit galic trong quả lê ki ma cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa và có thể bảo vệ chống ung thư. Loại quả này cũng chứa pectin và tanin. Pectin có hoạt tính chống khối u trong khi tannin có thể chống lại đáng kể sự hình thành và phát triển của tế bào khối u.

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