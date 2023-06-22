Loại quả gai góc, xù xì nhưng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà có thể bạn chưa biết

Dinh dưỡng 22/06/2023 12:36

Ngoài vị chua ngọt, thơm lừng thì quả mây Thái còn cung cấp nguồn dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất vô cùng dồi dào mà có thể bạn chưa biết.

Tổng quan về quả mây Thái

Mùa mây Thái chỉ kéo dài chừng 1 tháng. Quả mây Thái có vỏ cứng, xù xì, màu nâu đỏ, nhiều gai, hình bầu dục, dài khoảng 10 cm, hai đầu hơi nhọn. Một chùm mây khoảng 14 quả lớn nhỏ xen kẽ nhau. Ruột bên trong có hình vàng nhạt, giống múi mít, khi ăn có vị chua ngọt, hơi chát. Theo một số người mua, loại quả này có mùi nồng, hơi giống sầu riêng nên không phải ai cũng thích.

Quả mây Thái khá dễ bảo quản chỉ cần tránh không để va đập khiến múi bên trong bị dập là được. Ngoài ra bạn có thể cho vào tủ lạnh nếu muốn bảo quản lâu ngày. Ngoài ăn như trái cây thông thường, mây Thái còn có thể mix chung cùng các loại quả khác để làm nên món hoa quả dầm lạ miệng hay bánh bông lan vị mây Thái.

Loại quả gai góc, xù xì nhưng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mây Thái có ở nhiều nước như Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Ngay ở Việt Nam loại quả này cũng có ở nhiều tỉnh như Quảng Nam đến Cam Ranh, Vũng Tàu, Phú Quốc… Hiện tại giá mây Thái ở Hà Nội có độ chênh khá lớn, các hàng rong tùy khu vực có thể bán quả mây Thái với giá từ 50 ngàn đến khoảng 150 ngàn/kg.

Những lợi ích tuyệt vời của quả mây Thái 

Cải thiện thị giác: Quả mây Thái được coi là có lợi ích ngang với thuốc nhỏ mắt. Theo các nghiên cứu của chuyên gia sức khỏe, loại quả này có chứa beta-corotene rất tốt cho mắt. Đối với bất cứ ai muốn giữ cho đôi mắt khỏe mạnh và cân bằng mà vẫn chán ngấy với việc phải liên tục tiêu thụ nước ép cà rốt hãy thay thế bằng nước ép từ quả mây.

Loại quả gai góc, xù xì nhưng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát lượng đường trong máu: Theo một nghiên cứu trên động vật gần đây của Tạp chí Y học Nhiệt đới Châu Á Thái Bình Dương, giấm được chiết xuất từ quả mây Thái sẽ chứa hàm lượng polyphenol cao, có tác dụng trong việc giảm đường trong máu. Ngoài ra, nếu sử dụng vỏ mây Thái pha thành trà sẽ giúp tái tạo tế bào trong tuyến tụy giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Mây Thái cũng có chứa pterostilbene, một chất làm giảm lượng đường trong máu giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Tốt cho dạ dày: Mây Thái là một trong những loại trái cây đậm đặc chất dinh dưỡng bao gồm canxi, tannin, saponin, flavonoid và beta-carotene. Tanin trong loại quả này giúp chống tiêu chảy. Ngoài ra, nó còn điều trị chứng khó tiêu dạ dày. Tốt hơn là sử dụng cả lớp biểu bì của nó để ngăn ngừa táo bón, vì trong lớp biểu bì này có chứa khá nhiều chất xơ.

Loại quả gai góc, xù xì nhưng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Duy trì sức khỏe tim mạch: Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học người Mỹ cho thấy, kali trong mây Thái giúp giảm huyết áp do có tác dụng làm giãn mạch. Điều này có nghĩa là nó có thể làm giảm căng thẳng trong các mạch máu và động mạch, giúp cho tim luôn khỏe mạnh.

Kiểm soát lượng đường trong máu: Da của trái mây Thái khi được pha thành trà giúp tái tạo tế bào ở tuyến tụy, từ đó kiểm soát được bệnh tiểu đường. Ngoài ra, nó cũng chứa pterostilbene là một chất làm giảm đường huyết. Do đó, việc sử dụng thường xuyên trái cây này trong chế độ ăn uống của bạn khá có lợi cho việc hạ thấp mức đường huyết.

Loại quả gai góc, xù xì nhưng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm cân: Khoa Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng, Đại học Minnesota (Mỹ) đã thực hiện một nghiên cứu cho thấy quả mây Thái có tác dụng tích cực trong việc giảm cân. Lý do là bởi loại quả này có chứa hàm lượng chất xơ cao, rất lý tưởng để tăng cảm giác no và ngăn ngừa việc ăn vặt quá nhiều. Điều này cũng cải thiện hiệu quả tiêu hóa và loại bỏ các triệu chứng táo bón, đầy hơi và chuột rút.

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