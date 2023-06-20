Dưa hấu là loại quả ngon ngọt, giải nhiệt mùa hè nhưng một số đối tượng không nên ăn kẻo 'rước bệnh' vào người

Dinh dưỡng 20/06/2023 11:16

Dưa hấu là loại quả chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng nên ăn dưa hấu.

1. Những lợi ích tuyệt vời khi ăn dưa hấu

Giúp trái tim của bạn luôn luôn khoẻ mạnh

Dưa hấu rất giàu axit amin có tên gọi citrulline, giúp di chuyển máu trong cơ thể và có thể làm giảm huyết áp của bạn. Tuy nhiên, để duy trì trái tim của bạn luôn khoẻ mạnh, tuần hoàn máu tốt thì bạn nên đảm bảo chế độ tập luyện thể dục đều đặn, không hút thuốc, hạn chế chất béo bão hoà.

Có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp, bổ trợ hệ thần kinh

Đây là loại trái cây có nhiều chất điện giải và axit amin citrulline mang lại tác dụng giúp làm dịu cơ bắp bị đau sau khi tập luyện nặng. Bên cạnh đó uống nhiều nước ép dưa hấu giúp cơ bắp của bạn nhận được nhiều oxy hơn góp phần hỗ trợ phục hồi được nhanh hơn.

Đồng thời, trong dưa hấu chứa lượng kali dồi dào có tác dụng kích thích hoạt động của hệ cơ và hệ thần kinh trong cơ thể. Kali có vai trò quyết định cường độ và tần suất của hoạt động co giãn cơ, đồng thời có tác dụng điều khiển mức độ kích thích của hệ thần kinh trong cơ thể.

Dưa hấu là loại quả ngon ngọt, giải nhiệt mùa hè nhưng một số đối tượng không nên ăn kẻo 'rước bệnh' vào người - Ảnh 1
Ăn dưa hấu có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp, bổ trợ hệ thần kinh - Ảnh: Internet

Tốt cho da và tóc 

Hai vitamin trong dưa hấu là vitamin A và C - rất quan trọng đối với sức khỏe của da và tóc. Vitamin C giúp cơ thể bạn tạo ra collagen, một loại protein giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và mái tóc chắc khỏe. Vitamin A cũng rất quan trọng cho làn da khỏe mạnh vì nó giúp tạo và sửa chữa các tế bào da. Không có đủ vitamin A , làn da của bạn có thể trông khô và bong tróc.

Giảm viêm và chống oxy hóa

Trong dưa hấu có nhiều hợp nhất phenolic như flavonoid, carotenoid, và triterpenoids. Lycopene carotenoid rất có lợi trong việc giảm viêm, trung hòa các gốc tự do. Tripterpenoid có tác dụng hỗ trợ chống viêm bằng cách ngăn chặn các hoạt động của enzyme cyclo-oxygenase – đây là yếu tố gây ra viêm nhiễm ở trong cơ thể.

Dưa hấu là loại quả ngon ngọt, giải nhiệt mùa hè nhưng một số đối tượng không nên ăn kẻo 'rước bệnh' vào người - Ảnh 2
Dưa hấu giúp giảm viên, chống oxy hóa - Ảnh: Internet

2. Những đối tượng không nên ăn dưa hấu

Người bị suy thận: Thận yếu làm giảm chức năng bài tiết nước, đó là lý do mà bệnh nhân mắc bệnh thận thường bị phù chân. Ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây tích nước, lúc này thận không kịp bài tiết nước ra khỏi cơ thể, dẫn đến lượng nước vượt quá khả năng dự trữ của cơ thể, từ đó dung tích máu tăng lên. Tình trạng sưng phù ngày càng nghiêm trọng, kéo theo mệt mỏi và kiệt sức. Vì vậy, những người thận yếu hoặc mắc các bệnh về thận nên ăn ít hoặc không nên ăn dưa hấu để bảo vệ sức khỏe bản thân.

Người bị viêm loét dạ dày: Theo Đông y, nguyên nhân gây ra bệnh viêm loét miệng là do âm suy nội nhiệt. Trong khi đó, dưa hấu có công dụng lợi tiểu. Người bị viêm loét miệng ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm cho lượng nước trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài nhanh và nhiều gây thiếu nước ở khoang miệng. Điều này dẫn đến việc miệng càng ngày càng khô, gây âm suy và nóng trong. Nếu quá trình mắc bệnh kéo dài thì rất khó điều trị tận gốc.

Dưa hấu là loại quả ngon ngọt, giải nhiệt mùa hè nhưng một số đối tượng không nên ăn kẻo 'rước bệnh' vào người - Ảnh 3
Người bị viêm loét dạ dày không nên ăn dưa hấu - Ảnh: Internet

Người bị cao huyết áp: Dưa hấu có tác dụng hạ huyết áp nhanh nên tốt cho người bị cao huyết áp. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá nhiều sẽ dẫn tới huyết áp bị hạ quá mức, gây nguy hiểm cho người bệnh.

Người mắc bệnh tiểu đường: Dưa hấu chứa rất nhiều đường, như đường glucoza, đường mía, và đường fructoza. Do đó ăn nhiều dưa hấu sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Với người bình thường, cơ thể sẽ tiết ra insulin giúp duy trì ổn định nồng độ đường trong máu và trong nước tiểu. Tuy nhiên với những bệnh nhân tiểu đường thì hoàn toàn ngược lại, ăn nhiều dưa hấu khiến lượng đường trong máu tăng cao và gây rối loạn quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể, dẫn tới nguy cơ ngộ độc và thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng.

Dưa hấu là loại quả ngon ngọt, giải nhiệt mùa hè nhưng một số đối tượng không nên ăn kẻo 'rước bệnh' vào người - Ảnh 4
Người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn dưa hấu - Ảnh: Internet

Người bị cảm lạnh: Dưa hấu là loại quả có tính hàn, giải nhiệt. Mùa hè, loại trái cây này được rất nhiều người ưa chuộng vì có thể chế biến thành loại đồ uống thanh nhiệt rất tốt. Tuy nhiên, với những người bị cảm lạnh, khi nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống ở mức bình thường mà vẫn ăn dưa hấu thì sẽ làm cho nhiệt độ cơ thể giảm thêm, dẫn đến triệu chứng sốt cao, khát nước và đau họng nặng hơn…

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