Quả thanh mai 'đỏ mọng, thơm ngon' và những công dụng 'thần kỳ' không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16/06/2023 06:42

Ngoài ngon miệng và đẹp mắt, quả thanh mai còn chứa một số đặc tính có lợi cho sức khỏe.

Hàm lượng dinh dưỡng của quả thanh mai

Quả thanh mai là nguồn cung cấp dồi dào các dưỡng chất thiamine, riboflavin, carotene, khoáng chất, chất xơ và hàm lượng vitamin C rất cao.

Ngoài ra, quả thanh mai giàu chất chống oxy hoá như anthocyanin, proanthocyanidin oligomeric (OPC), flavonol, ellagitannin và các hợp chất phenolic như axit gallic, quercetin hexoside, quercetin deoxyhexoside và quercetin. Các monosacarit (loại đường đơn) như rhamnose, arabinose, mannose, glucose và galactose cũng như các ion kim loại như canxi, magiê, kali, sắt và đồng cũng được tìm thấy trong loại quả mọng này.

Quả thanh mai 'đỏ mọng, thơm ngon' và những công dụng 'thần kỳ' không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Quả thanh mai là nguồn cung cấp dồi dào các dưỡng chất thiamine, riboflavin, carotene, khoáng chất, chất xơ và hàm lượng vitamin C rất cao - Ảnh: Internet

Những công dụng tuyệt vời của quả thanh mai

Giúp tim khỏe mạnh

Quả thanh mai ít calo, vì vậy chúng làm giảm áp lực lên tim. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E và A. Các chất chống oxy hóa đã được chứng minh là bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi các tác hại của các gốc tự do và làm chậm sự khởi phát của bệnh tim và một số dạng ung thư.

Các chất chống oxy hóa trong quả thanh mai có khả năng chống viêm, ngăn ngừa các mảng bám dọc theo thành động mạch, giúp cơ thể chống lại các bệnh tim mạch.

Quả thanh mai 'đỏ mọng, thơm ngon' và những công dụng 'thần kỳ' không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ăn thanh mai giúp tim khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Giàu chất chống oxy hoá

Chất chống oxy hóa là những hợp chất bảo vệ cơ thể khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Gốc tự do là những phân tử không ổn định có thể gây hại cho tế bào và góp phần phát triển các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và bệnh Alzheimer

Quả thanh mai cũng rất giàu proanthocyanidin oligomeric (OPC), loại chất chống oxy hóa loại bỏ gốc tự do mạnh nhất. OPC được cho là hỗ trợ mọi hệ thống trao đổi chất trong cơ thể bằng cách bảo vệ nó khỏi những căng thẳng bên trong và môi trường.

Mạnh gấp 20 lần so với Vitamin C và 50 lần so với Vitamin E, OPC được cho là có khả năng chống lại các bệnh tim mạch, bệnh thoái hóa và lão hóa sớm. OPC cũng đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, hạ huyết áp và giúp giảm mức cholesterol LDL, tăng sức mạnh và độ đàn hồi của mạch máu đồng thời làm chậm quá trình phân hủy collagen, giữ cho da săn chắc và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Quả thanh mai 'đỏ mọng, thơm ngon' và những công dụng 'thần kỳ' không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Quả thanh mai giàu chất chống oxy hóa - Ảnh: Internet

Giúp giảm cân, đẹp da

Quả thanh mai có giá trị dinh dưỡng cao nhưng chứa ít calo. Một cốc thanh mai chỉ chứa khoảng 70 calo nên đây là món ăn nhẹ tuyệt vời cho những người đang trong quá trình giảm cân hoặc giữ cân. Ngoài ra, quả thanh mai cũng là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch và sức khỏe của làn da.

Giải nhiệt, cung cấp năng lượng

Vào mùa hè, người ta thường ngâm quả thanh mai với đường phèn để dùng làm nước uống giải nhiệt, giải độc, mát gan. Quả cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất giúp bù đắp lại lượng nước và muối khoáng bị mất vào những ngày thời tiết nóng. Khi mệt mỏi là được uống một ly nước thanh mai thanh mát, ngọt ngào thì chắc chắn ai cũng sẽ tỉnh táo và sảng khoái hơn rất nhiều.

Quả thanh mai 'đỏ mọng, thơm ngon' và những công dụng 'thần kỳ' không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ăn thanh mai giúp cung cấp năng lượng - Ảnh: Internet

Chống ung thư da

Thanh mai chứa một hợp chất hữu cơ có tên cyanidin-3-glucoside, yếu tố quyết định màu sắc sặc sỡ của chúng. Chúng cực kỳ có lợi trong việc chống lại tất cả các loại ung thư, đặc biệt là ung thư da. Theo một nghiên cứu năm 2014 tại Mỹ cho thấy, cyanidin-3-glucoside hạn chế những thiệt hại gây ra do tia UVB và viêm.

Tăng sức đề kháng, phòng bệnh: Quả thanh mai cung cấp nhiều dưỡng chất, nhất là vitamin C giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, bổ phổi, tiêu đờm. Đặc biệt, quả thanh mai rất tốt để ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh tiểu đường và ngăn ngừa béo phì, thừa cân.

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