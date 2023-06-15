Quả vải 'ngon ngọt, dễ ăn' còn hạt chứa nhiều công dụng 'thần kỳ' mà không phải ai cũng biết

Quả vải ngon nhưng hạt của nó lại chứa đựng những lợi ích tiềm tàng, tuy nhiên rất ít người biết về lợi ích của nó.

Mọi người thích quả vải vì sự ngon, ngọt của nó. Nhưng sau khi ăn hết phần thịt mọng nước sẽ hiện lên phần hạt đen nhánh. Mọi người sẽ nhanh chóng vứt hạt quả vải đi. Theo các chuyên gia, hạt quả vải chính là một kho báu bị bỏ qua. Các chất chiết xuất từ hạt vải thiều gần đây đã thu hút được sự chú ý vì những lợi ích sức khỏe vượt trội và các ứng dụng tiềm năng của chúng. Hạt vải chứa nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet Trẻ hóa làn da

Vải thiều tốt cho tóc, còn hạt vải thiều có lợi cho da. Chiết xuất từ hạt vải thiều đã cho thấy những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe của da. Kaul chuyên gia dinh dưỡng (Ấn Độ) giải thích rằng hàm lượng polyphenol cao có trong các chiết xuất vải thiều góp phần cải thiện độ đàn hồi và hydrat hóa của da, đồng thời làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Hơn nữa, các chất chiết xuất có đặc tính kháng khuẩn, có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng da và thúc đẩy một làn da khỏe mạnh. Thêm chiết xuất hạt vải vào quy trình chăm sóc da có thể làm trẻ hóa làn da, giúp da trông trẻ trung và rạng rỡ.

Hạt vải giúp trẻ hóa làn da - Ảnh: Internet Đặc tính chống oxy hóa mạnh Một trong những ưu điểm đáng kể nhất của hoạt chất chiết từ hạt vải đó là đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ bao gồm polyphenol, flavonoid và proanthocyanidin. Những hợp chất chống oxy hóa này có tác dụng vô hiệu các gốc tự do gây hại trong cơ thể, giảm stress oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, ung thư và bệnh lý tim mạch. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch Nghiên cứu cũng cho thấy chiết xuất hạt vải có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch. Những chất chiết xuất này đã được tìm thấy để điều chỉnh mức cholesterol, giảm viêm và thúc đẩy lưu lượng máu khỏe mạnh. Bằng cách kết hợp chiết xuất hạt vải vào chế độ ăn uống giúp giảm thiểu nguy cơ phát triển bệnh tim và duy trì hệ thống tim mạch khỏe mạnh. Hạt vải giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch - Ảnh: Internet Tiềm năng chống bệnh tiểu đường Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất chiết xuất từ hạt vải thiều thể hiện đặc tính chống bệnh tiểu đường. Những chất chiết xuất này có khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu, tăng cường độ nhạy insulin và giảm các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Đối với những người đang chiến đấu với bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh này, hãy kết hợp vải thiều chiết xuất vào kế hoạch chế độ ăn uống sẽ có kết quả tốt.

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