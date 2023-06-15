Những chất dinh dưỡng trong ổi cung cấp các chất thiết yếu cho cơ thể, chống oxy hóa. Đặc biệt, lượng lycopen trong loại quả này có khả năng chống oxy hóa cao gấp 2 lần. Ổi cũng là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và cholesterol cũng như muối natri, tốt cho người mắc các bệnh tim mạch.

Không chỉ giàu vitamin C, trong thành phần phần của quả ổi còn chứa các chất khác như vitamin A, axit folic và chất khoáng. Giá trị dinh dưỡng trong 100 g ổi có: 85 g nước, 8,920 g đường; 0,6 g protit; 7,7 g gluxit; 6 g xenlulo; 291 mg kali; 5.204 mcg Lycopen; 10 mg canxi; 16 mg photpho. Ngoài ra, ổi còn nhiều khoáng chất như Ca, Mg, Fe... và vitamin B,C, betacaroten…

Ổi rất tốt cho sức khỏe của trái tim, theo nhiều cách. Lượng chất chống oxy hóa và vitamin trong ổi có thể giúp bảo vệ trái tim bạn khỏi các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Lượng kali và chất xơ hòa tan trong ổi cũng góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn.

Ăn ổi cũng được chứng minh là liên quan đến việc giảm huyết áp, giảm lượng cholesterol xấu LDL và tăng lượng cholesterol tốt HDL. Do việc tăng huyết áp và tăng lượng cholesterol LDL liên quan đến các bệnh tim mạch và đột quỵ, nên thêm một lượng vừa phải ổi vào chế độ ăn của bạn có thể sẽ đem lại những lợi ích rất tuyệt vời. Một nghiên cứu theo dõi 120 người trong vòng 12 tuần chỉ ra rằng, ăn ổi chín trước bữa ăn có thể làm giảm huyết áp nói chung đi khoảng 8-9 điểm, giảm tổng lượng cholesterol đi khoảng 9,9% và làm tăng lượng cholesterol tốt lên 8%. Hiệu quả tương tự cũng đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu khác.

Ăn ổi giúp trái tim khỏe mạnh - Ảnh: Internet

- Giúp giảm ho và làm đẹp da

Nước ép trái ổi hoặc nước sắc lá ổi rất có lợi trong việc làm giảm ho, trị cảm, đồng thời có tác dụng “dọn dẹp” hệ hô hấp. Thịt quả ổi chứa rất nhiều vitamin và sắt, nhờ đó có tác dụng ngăn ngừa bệnh cảm và các trường hợp bị nhiễm siêu vi.

Ổi sẽ giúp cải thiện cấu trúc da và ngăn ngừa những bệnh về da tốt hơn bất cứ loại mỹ phẩm nào nhờ tính chất làm se của trái ổi và lá ổi. Bên cạnh đó, do ổi rất giàu vitamin A, các vitamin nhóm B, vitamin C tác động như những chất chống oxy hóa nhờ vậy giúp da tránh khỏi những dấu hiệu lão hóa. Bạn có thể hưởng thụ những lợi ích này bằng cách ăn ổi hoặc rửa da bằng dịch sắc của trái ổi hoặc lá ổi (ổi non có tác dụng tốt hơn).

Ăn ổi thích giảm ho và làm đẹp - Ảnh: Internet

- Giúp tăng cường hệ miễn dịch

Lượng vitamin C trong cơ thể thấp có liên quan đến việc tăng nguy cơ nhiễm trùng và bị ốm. Ổi là cách tuyệt vời để bổ sung vitamin C bởi ổi là một trong số các loại trái cây giàu vitamin C nhất. Trên thực tế, một trái ổi có thể cung cấp gấp đôi lượng vitamin C khuyến nghị một ngày và chứa lượng vitamin C cao gấp đôi so với việc ăn một trái cam. Vitamin C đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Mặc dù không được chứng minh có thể dự phòng được bệnh cảm lạnh, nhưng vitamin C được chứng minh có thể làm giảm thời gian bị cảm lạnh. Vitamin C cũng được chứng minh là có tác dụng kháng khuẩn.

Do vậy, vitamin C có thể tiêu diệt các vi khuẩn và virus gây nhiễm trùng. Vì vitamin C rất dễ bị rửa trôi ra khỏi cơ thể, nên việc thường xuyên bổ sung vitamin C hàng ngày, thông qua thực phẩm là điều vô cùng quan trọng.

3. Những đối tượng không nên ăn

Người bị dạ dày: Ổi rất tốt đối với dạ dày tuy nhiên với người bị đau dạ dày nên ăn ở mức độ vừa phải, không nên lạm dụng, do ổi cứng khi nhai không nát sẽ bắt dạ dày phải hoạt động để nghiền nát ổi, vì vậy cơn đau sẽ bị trầm trọng hơn.

Ngoài ra, đối với người bị đau dạ dày cần tuyệt đối không được ăn ổi, hay uống nước ổi khi bụng rỗng.

Người bị đái tháo đường: Theo chuyên gia, bệnh nhân đái tháo đường nên hạn chế ăn ổi, không được dùng nước ép ổi uống hàng ngày vì ổi có chỉ số đường huyết cao với GI = 78, nếu ăn không đúng cách sẽ làm cho đường huyết tăng cao.

Nếu tình trạng kéo dài, người bệnh có nguy cơ phải đối diện với những biến chứng nguy hiểm như mù lòa, suy thận, hoại tứ chi, thậm chí là tử vong.

Một số nhóm đối tượng không nên ăn ổi kẻo "mang bệnh" vào người - Ảnh: Internet

Người bị táo bón: Nhất là đối với phụ nữ mang thai và cho con bú nếu có dấu hiệu táo bón nên giảm ăn ổi, vì ổi chứa một hàm lượng lớn chất xơ, đặc biệt là ổi xanh, ương.

Chất xơ này khi vào cơ thể sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa hết. Trong khi thai nhi càng lớn sẽ chèn ép vào dạ dày và đường ruột, cộng với cơ thể mẹ bầu có những thay đổi thất thường... Đây là những nguyên nhân khiến cho mẹ bầu dễ bị đầy hơi, táo bón.

Người bị suy nhược: Những người bị suy nhược thường tiêu hóa kém nên khi ăn ổi trực tiếp sẽ khó tiêu khiến dạ dày phải co bóp nhiều. Trường hợp nếu vẫn muốn ăn thì cần phải sử dụng trái ổi ở dưới dạng nước ép hoặc là xay nhuyễn.