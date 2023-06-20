Quả đào vị ngọt, thơm ngon lại còn giàu dinh dưỡng nhưng một số đối tượng không nên ăn kẻo 'mang bệnh' vào người

Dinh dưỡng 20/06/2023 22:28

Quả đào là loại trái cây giàu chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn của loại quả này.

Hàm lượng dinh dưỡng của quả đào

Quả đào có vị ngọt, mùi hương hấp dẫn nên được rất nhiều người yêu thích. Theo chuyên gia dinh dưỡng, một trái đào kích cỡ trung bình khoảng 147 gram cung cấp cho cơ thể khoảng 50 calo, 0,5 g chất béo, không chứa cholesterol và muối, 15 g carbohydrate, 13 g đường, 2 g chất xơ và 1 g protein. Ăn đào giúp cung cấp 6% nhu cầu vitamin A, 15% nhu cầu vitamin C trong một ngày của cơ thể. Ngoài ra, đào còn chứa nhiều vitamin E, K, B3, folate, sắt, choline, kali, magie, kẽm, phốt pho, đồng...

Quả đào vị ngọt, thơm ngon lại còn giàu dinh dưỡng nhưng một số đối tượng không nên ăn kẻo 'mang bệnh' vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Loại quả này chứa lutein, zeaxanthin và beta - crytoxanthin có thể giúp hạ kali máu, chống lại sự phát triển của tế bào ung thư, chống viêm da, khô mắt, ngừa táo bón, giảm stress, giúp xương răng chắc khỏe hơn, ngăn ngừa lão hóa... Theo Đông y, quả đào có vị đắng, ngọt, tính bình. Nó có tác dụng phá huyết, khử tích trệ, trị kinh nguyệt bế tắc, bụng dưới đầy, đau, vấp ngã ứ huyết.

Những lợi ích tuyệt vời của quả đào

Cung cấp dinh dưỡng: Trung bình một quả đào đã có tới 13,2% lượng vitamin C bạn cần mỗi ngày. Chất dinh dưỡng này giúp cơ thể chữa lành vết thương và giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động mạnh mẽ. Chúng còn có thể giúp loại bỏ các gốc tự do, các hóa chất có liên quan đến bệnh ung thư.

Tăng cường sức khỏe da và mắt: Quả đào có chứa beta-carotene, chất dinh dưỡng thiết yếu trong việc giữ gìn sức khỏe mắt và ngăn ngừa tổn thương da, đồng thời duy trì vẻ ngoài trẻ trung bằng cách làm se khít lỗ chân lông.

Quả đào vị ngọt, thơm ngon lại còn giàu dinh dưỡng nhưng một số đối tượng không nên ăn kẻo 'mang bệnh' vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa: Quả đào có đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp chống lại bệnh tật và loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Khi các gốc tự do có thể hoạt động trong các hệ thống khác nhau của cơ thể, chúng gây stress oxy hóa, góp phần gây ra bệnh tật và sự phân hủy tế bào ở nhiều cấp độ. Một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa là cách bảo vệ tự nhiên tốt nhất giúp chống lại các tác hại do các gốc tự do gây ra.

Chống ung thư: Các chuyên gia nói rằng quả đào có chứa carotenoid và a xít caffeic có đặc tính chống ung thư. Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy quả đào có thể ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư vú, theo Health Line.

Duy trì cân nặng hợp lý Ăn một quả đào bạn chỉ cần tiêu thụ ít hơn 60 calo, chúng cũng không có chất béo bão hòa, cholesterol hoặc natri. Thêm vào đó, thực phẩm giàu chất xơ này còn đem đến cảm giác no lâu, bạn cần mất nhiều thời gian mới cảm thấy đói trở lại.

Quả đào vị ngọt, thơm ngon lại còn giàu dinh dưỡng nhưng một số đối tượng không nên ăn kẻo 'mang bệnh' vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm viêm: Đào có tác dụng giúp giảm mức độ viêm trong cơ thể. Các hoạt chất trong đào ngăn chặn việc sản xuất các cytokine gây viêm và ngăn chặn việc giải phóng histamine trong máu gây ra các phản ứng dị ứng. Cùi và vỏ tươi từ quả đào có khả năng chống lại chứng viêm gây chết tế bào trong cơ thể, khiến quả đào trở thành thực phẩm chống viêm tuyệt vời.

Những đối tượng không nên ăn quả đào

Phụ nữ mang thai có dấu hiệu bị xuất huyết, tốt nhất không nên ăn. Trường hợp nếu thích, chỉ nên ăn mỗi tuần 2-3 quả để không gây hại gì cho mẹ và bé. Khi ăn cần gọt vỏ để hạn chế lông ở vỏ quả đào gây kích thích ngứa họng hoặc dị ứng.

Người bị nóng trong với những triệu chứng như: miệng khô, đau họng, chảy máu cam… tốt nhất là không ăn để tránh tình trạng nóng nhiệt càng nghiêm trọng hơn.

Quả đào vị ngọt, thơm ngon lại còn giàu dinh dưỡng nhưng một số đối tượng không nên ăn kẻo 'mang bệnh' vào người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người mới ốm dậy, nhiều bệnh trong người hay những người bệnh có chức năng tràng vị tương đối kém thì cũng không nên ăn quá nhiều đào, bởi vì trong đào có chứa lượng lớn chất dinh dưỡng thực vật không dễ tiêu hóa, ăn quá nhiều sẽ tăng gánh nặng cho tràng vị.

Người bị tiểu đường cũng nên hạn chế ăn đào. Vì trong quả đào chứa một lượng lớn đường. Cứ 100g đào thì có tới khoảng 7g đường. Vì vậy, người mắc chứng tiểu đường nếu ăn nhiều đào sẽ khiến tình trạng của bệnh càng xấu hơn.

Quả đào vị ngọt, thơm ngon lại còn giàu dinh dưỡng nhưng một số đối tượng không nên ăn kẻo 'mang bệnh' vào người - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những người mắc bệnh về da, dễ nổi mụn, mề đay trẻ em có hệ thống tiêu hóa chưa hoàn chỉnh… cũng không nên ăn nhiều đào.

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