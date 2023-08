Dâu tây chua chua, ngọt ngọt, giàu dinh dưỡng nhưng 3 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn

1.3 Tăng cường hệ miễn dịch

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Một chén dâu tây chứa 51,5mg vitamin C, khoảng ½ nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Như vậy, chỉ với hai chén dâu tây, bạn có đủ 100% lượng vitamin C theo yêu cầu. Vitamin C là chất có khả năng tăng cường miễn dịch, đồng thời còn là chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Một nghiên cứu của trường ĐH California, Los Angeles, Mỹ vào năm 2010 phát hiện ra rằng, khả năng chống oxy hóa trong dâu tây sẽ trở nên khả dụng về mặt sinh học và sẵn sàng hoạt động trong máu sau khi ăn loại trái cây chỉ trong vài tuần lễ.

1.4 Chống ung thư

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C và chất xơ tốt có thể bảo vệ cơ thể khỏi ung thư đại tràng và thực quản. Tác dụng này được tăng cường nhờ sự hiện diện của axit ellagic trong dâu tây. Axit ellagic là loại hóa chất thực vật có thể ngăn ngừa ung thư vú, phổi, bàng quang và da. Đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, axit ellagic có thể làm chậm quá trình sản sinh tế bào ung thư.

1.5 Làm chậm quá trình lão hóa

Chúng ta già đi bởi các tế bào trong cơ thể lão hóa. Khi tiếp xúc với ánh mặt trời và ô nhiễm không khí, da càng xấu đi nhanh chóng. Dâu tây sẽ giúp cải thiện điều này. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ 30 phút sau khi ăn dâu tây, cơ thể sẽ được tăng cường chất chống oxy hóa.

1.6 Hạn chế viêm nhiễm

Các chất chống oxy hóa và những chất hóa học từ thực vật được tìm thấy trong dâu tây có thể làm giảm chứng viêm tại các khớp, vốn là nguyên nhân gây ra bệnh viêm khớp và còn dẫn tới bệnh tim. Một kết quả nghiên cứu do trường Y tế cộng đồng Harvard, Mỹ, thực hiện cho thấy ở những phụ nữ ăn từ 16 trái dâu tây mỗi ngày trở lên trong tuần, mức protein C-reactive (CRP - một loại protein được tìm thấy trong máu, biểu thị tình trạng viêm trong cơ thể) sẽ giảm được khoảng 14%.

2. Những nhóm người này cần cảnh giác khi ăn dâu tây

2.1 Người mắc bệnh dạ dày

Những hạt nhỏ trong loại trái này có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Tình trạng này sẽ càng trở nên nguy hại hơn đối với những người thường xuyên bị các vấn đề về dạ dày. Bên cạnh đó, tính axit của dâu tây cũng có thể gây đau dạ dày.

2.2 Người bị cao huyết áp

Với những người bị cao huyết áp, cần tránh ăn dâu tây vì nó không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt với người thường xuyên phải uống thuốc có chứa các hóa chất ở mức cao. Trong trường hợp này, dâu tây sẽ tương tác với thuốc, gây cản trở chức năng thận.

2.3 Người bị dị ứng

Các thành phần chứa trong dâu tây có thể gây dị ứng mạnh mẽ, đặc biệt là đối với những người có tiền sử bị dị ứng. Thông thường tình trạng dị ứng hay xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, hiếm khi xảy ra ở người lớn. Nguyên nhân là do một loại protein có nhiệm vụ tạo nên sắc đỏ của dâu tây tương phản với hệ miễn dịch, gây nên các triệu chứng dị ứng, như da bị mẩn đỏ và ngứa.