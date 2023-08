Loại trái cây giúp tăng cường trí nhớ hoàn hảo mà các sĩ tử không nên bỏ qua, nhưng ăn quá nhiều sẽ có tác dụng phụ

Quả việt quất giúp tăng cường trí nhớ

Quả việt quất (blueberry) có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nói chung và các chất chống oxy hóa chuyên biệt tốt não bộ. Theo Bộ Nông Nghiệp Mỹ, mỗi 100 g quả việt quất có chứa 2,4 g chất xơ, 9,7 mg vitamin C, 19,3 µg vitamin K, 0,336 mg mangan, 77 mg kali, một mg natri và hầu như không có chất béo.

Blueberry được mệnh danh là "brainberry" nhờ những tác dụng tốt đối với não bộ. Loại quả này chứa một lượng lớn anthocyanin và pterostilbene - chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể trung hòa các gốc tự do, tăng cường các kết nối thần kinh và dẫn truyền các tế bào thần kinh. Từ đó, các tế bào thần kinh giảm bị thiệt hại do gốc tự do gây ra. Việt quất còn giàu flavan-3-ol, proanthocyanin giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, đường ruột...