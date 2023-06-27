Loại trái cây giúp tăng cường trí nhớ hoàn hảo mà các sĩ tử không nên bỏ qua, nhưng ăn quá nhiều sẽ có tác dụng phụ

Quả việt quất chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là giúp tăng cường trí nhớ. Tuy nhiên cần cẩn trọng khi ăn loại trái cây này.

Quả việt quất giúp tăng cường trí nhớ Quả việt quất (blueberry) có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nói chung và các chất chống oxy hóa chuyên biệt tốt não bộ. Theo Bộ Nông Nghiệp Mỹ, mỗi 100 g quả việt quất có chứa 2,4 g chất xơ, 9,7 mg vitamin C, 19,3 µg vitamin K, 0,336 mg mangan, 77 mg kali, một mg natri và hầu như không có chất béo. Blueberry được mệnh danh là "brainberry" nhờ những tác dụng tốt đối với não bộ. Loại quả này chứa một lượng lớn anthocyanin và pterostilbene - chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể trung hòa các gốc tự do, tăng cường các kết nối thần kinh và dẫn truyền các tế bào thần kinh. Từ đó, các tế bào thần kinh giảm bị thiệt hại do gốc tự do gây ra. Việt quất còn giàu flavan-3-ol, proanthocyanin giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, đường ruột...

Ảnh minh họa: Internet Nghiên cứu của Đại học Cincinnati (Mỹ) cho thấy, bổ sung việt quất mỗi ngày trong 12 tuần giúp cải thiện đáng kể khả năng học tập, trí nhớ cũng như các bệnh lý thoái hóa thần kinh khác. Những tác dụng phụ khi ăn quả việt quất Vấn đề tiêu hóa: Vì quả việt quất rất giàu chất xơ, nếu bạn có quá nhiều chất xơ và lượng chất xơ hấp thu qua các nguồn khác, nó có thể dẫn đến khí, đầy hơi, tiêu chảy, đau bụng hoặc bất kỳ vấn đề tiêu hóa nào khác.

Nguy cơ chảy máu: Quả việt quất rất giàu vitamin K, chịu trách nhiệm điều hòa đông máu, cùng với việc duy trì mật độ xương. Nhưng ăn quá nhiều việt quất sẽ dẫn đến dư thừa vitamin K. Đặc biệt đối với những bệnh nhân dùng thuốc làm loãng máu, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tác dụng của thuốc và dẫn đến nguy cơ chảy máu. Vitamin K cao trong cơ thể có thể dẫn đến khó thở, thở bất thường, phát ban da, ngất xỉu,... Ảnh minh họa: Internet Có thể kích thích phản ứng dị ứng: Sự hiện diện của salicylat trong quả việt quất có thể gây ra các phản ứng dị ứng trong cơ thể như phát ban, đau bụng, hen suyễn hoặc thở khò khè nếu ăn quá nhiều. Hạ đường huyết: Đối với bệnh tiểu đường, việc dùng lá việt quất dưới dạng chất bổ sung có thể dẫn đến giảm mức đường trong máu và làm tăng độ nhạy cảm với insulin. Tuy nhiên, trái việt quất tiêu thụ vừa phải có thể giúp bệnh nhân tiểu đường giải phóng đường vào máu chậm mà không có bất kỳ nguy cơ tăng mức đường đột ngột nào. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa quả việt quất vào trong chế độ ăn uống hàng ngày. Ảnh minh họa: Internet Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu việt quất? Một ngày, người lớn nên ăn khoảng 128-150gram quả việt quất, mỗi tuần 3 lần. Ăn 150g quả việt quất mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên đến 15%. Nghiên cứu nói rằng quả việt quất và các loại quả mọng khác nên được đưa vào các chiến lược ăn kiêng để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch - đặc biệt là ở những nhóm có nguy cơ.

Mách nhỏ những loại thực phẩm giúp sĩ tử có trí nhớ tốt nhất bước vào kỳ thi quan trọng Trong những kỳ thi căng thẳng, các sĩ tử cần nạp một lượng dinh dưỡng lớn gấp nhiều lần thường ngày. Hãy cùng tham khảo 1 số thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ dưới đây.

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