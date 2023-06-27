Mách nhỏ những loại thực phẩm giúp sĩ tử có trí nhớ tốt nhất bước vào kỳ thi quan trọng

Dinh dưỡng 27/06/2023 11:44

Trong những kỳ thi căng thẳng, các sĩ tử cần nạp một lượng dinh dưỡng lớn gấp nhiều lần thường ngày. Hãy cùng tham khảo 1 số thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ dưới đây.

Gan động vật

Gan động vật chứa rất nhiều vitamin B12, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe hệ thần kinh và chức năng nhận thức. Ngoài ra, gan còn là nguồn cung cấp sắt, một nguyên tố cần thiết cho quá trình hoạt động của não.

Trung bình 100g gan bò nấu chín cung cấp khoảng 60-70 mcg vitamin B12. Đây là một lượng vitamin B12 đáng kể, vì nhu cầu hàng ngày được khuyến nghị cho người lớn là khoảng 2,4mcg. Tuy nhiên, gan được khuyến cáo nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải do hàm lượng cholesterol cao. Do đó chỉ nên tiêu thụ gan khoảng 1 lần mỗi tuần và không nên ăn nhiều hơn 100g/ người.

Mách nhỏ những loại thực phẩm giúp sĩ tử có trí nhớ tốt nhất bước vào kỳ thi quan trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá không chỉ là nguồn cung cấp đạm mà còn tăng cương các axit béo Omega có lợi cho hệ tim mạch và thần kinh. Các loại cá thu, cá basa, cá trích và cá hồi đều nên có trong thực đơn dinh dưỡng của trẻ hàng ngày. Ngoài ra, trong mùa hè nắng nóng, cha mẹ có thể cho trẻ ăn thêm canh cua, ngao hoặc hến để bổ sung chất đạm và khoáng.

Quả việt quất

Việt quất là loại quả mọng cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có cải thiện trí nhớ và tăng cường chức năng của não bộ. Quả việt quất cung cấp anthocyanin - một hợp chất có tác dụng chống lại cả stress oxy hóa và viêm, ngăn ngừa tình trạng lão hóa não và các bệnh về thoái hóa thần kinh.

Mách nhỏ những loại thực phẩm giúp sĩ tử có trí nhớ tốt nhất bước vào kỳ thi quan trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Những sản phẩm chiết xuất từ trà xanh không chỉ chứa chất chống oxy hóa mà còn giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường sự tập trung và giảm lo lắng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý trà xanh chỉ phát huy tác dụng cao nhất khi các chất trong loại trà này được kết hợp với nhau. Ví dụ, kết hợp I-theanine và caffeine trong trà xanh sẽ cải thiện khả năng ghi nhớ của não bộ. Thế nhưng, tác dụng 2 chất này mang lại sẽ bị giảm đi nhiều nếu như sử dụng riêng biệt.

Dầu oliu

Dầu oliu đã được chứng minh có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe nhận thức. Mặc dù có vẻ như dầu oliu không liên quan trực tiếp đến trí nhớ, nhưng dầu oliu nguyên chất rất giàu axit béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic. Những axit béo góp phần vào sức khỏe của não bằng cách thúc đẩy lưu thông máu tốt và giảm viêm.

Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy rằng các polyphenol tự nhiên trong dầu oliu nguyên chất có thể cải thiện một số rối loạn chức năng liên quan đến tuổi tác bằng cách tác động khác nhau đến các vùng khác nhau của não.

Mách nhỏ những loại thực phẩm giúp sĩ tử có trí nhớ tốt nhất bước vào kỳ thi quan trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa và sữa chua

Trong sữa và sữa chua có nhiều protein và vitamin B cần thiết cho sự phát triển não bộ của trẻ. Đây là chất dẫn truyền thần kinh và các enzyme. Sữa và sữa chua cung cấp nhiều protein và carbohydrates rất tốt não bộ. Bên cạnh đó, chúng cũng chứa nhiều vitamin D, rất tốt cho hệ thống thần kinh và các tế bào của con người.

Các loại hạt

Theo nghiên cứu cho thấy, các loại hạt rất có ích trong việc chăm sóc sức khỏe tim mạch và não bộ. Các loại hạt thường thấy như: hạt bí ngô, hạnh nhân, hạt điều, hạt sen,... Các loại hạt chứa nhiều chất béo thực vật, chất chống oxy hóa và cả các loại vitamin A, E, D có tác dụng hiệu quả trong việc bảo vệ màng tế bào khỏi tổn thương của gốc tự do, giúp làm chậm sự suy giảm hệ thần kinh.

Mách nhỏ những loại thực phẩm giúp sĩ tử có trí nhớ tốt nhất bước vào kỳ thi quan trọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Củ nghệ

Chất curcumin trong củ nghệ là một hợp chất chống oxy hóa và chống viêm. Nó được chứng minh là có khả năng cải thiện trí nhớ ở người mắc bệnh Alzheimer và trì hoãn sự tiến triển của suy giảm trí nhớ. Khi nghiên cứu về nghệ, các nhà khoa học đã phát hiện ra chất curcumin giúp làm tăng nồng độ DHA - loại axit béo omega-3 phổ biến nhất trong não.

Mách nhỏ những loại thực phẩm giúp sĩ tử có trí nhớ tốt nhất bước vào kỳ thi quan trọng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Việc giảm số lượng DHA có thể dẫn đến rối loạn nhận thức thần kinh như trầm cảm và lo lắng. Ở những người mắc chứng lo âu, bổ sung DHA được xem là giải pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng này. Ngoài ra, sự thiếu hụt DHA trong quá trình phát triển còn dẫn đến suy giảm trí nhớ và trì trệ khả năng học tập đáng kể.

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