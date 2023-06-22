Điểm danh 4 loại hoa không chỉ ăn được mà còn bổ dưỡng mà bạn nên biết

Có những loại hoa không chỉ đẹp mà còn có thể ăn được, cực có lợi cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Hoa thiên lý Ngoài tác dụng trang trí như một loại cây cảnh đẹp mắt, hoa thiên lý còn có thể ăn được, chúng có vị ngọt dịu, mùi thơm nồng đậm dễ ngửi. Đặc biệt giá trị dinh dưỡng trong hoa thiên lý rất cao, với đa dạng các loại vitamin, chất xơ, chất đạm,... Chúng có tác dụng tích cực đến chất lượng giấc ngủ, hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, chống viêm hiệu quả,... Bạn có thể sử dụng hoa thiên lý để chế biến các món xào hay các món canh, hoa thiên lý có thể dễ dàng kết hợp cùng với hầu hết các nguyên liệu mà không phải lo về vấn đề ngộ độc thực phẩm. Hầu như tất cả món ăn từ hoa thiên lý đều mang đến vị ngon khó cưỡng, rất đáng để thử.

Tuy nhiên khi chế biến, bạn không nên để cho hoa thiên lý quá chín để có thể giữ trọn giá trị dinh dưỡng cũng như hương vị của loài hoa thơm ngon này nhé. Ảnh minh họa: Internet Hoa cẩm chướng Hoa cẩm chướng là loại hoa đẹp được nhiều người yêu thích và mua về cắm trong nhà, mang lại sắc thái tươi mát cho không gian. Tuy nhiên, loại hoa này có hương vị ngọt ngào thường được sử dụng để làm kẹo, bánh và thậm chí cả rượu vang. Cánh hoa tạo thêm màu sắc cho món salad và tạo ra mùi thơm nhẹ như đinh hương hoặc nhục đậu khấu.

Ảnh minh họa: Internet Hoa bí Hoa bí (hoa bí đỏ, bí ngòi) cũng được sử dụng làm nguyên liệu nấu ăn rất phổ biến. Trong hoa bí có các chất Ca, Fe, Mg, K, vitamin A và nhiều vitamin khác. Ngoài ra, hoa bí còn có chất tạo ngọt tự nhiên, dễ hấp thụ và tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, hoa bí rất giàu các chất chống oxy hóa gồm: anthocyanins, caroten, flavonoid, phenol. Đây là những hợp chất có thể trung hòa các gốc tự do có hại, giảm viêm trong cơ thể và hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh mạn tính. Ngoài ra, hoa bí cũng chứa một lượng lớn carotenoid, có thể giúp tăng cường chức năng não bộ, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa: Internet Hoa dâm bụt Cây dâm bụt thường được trồng làm cây cảnh, hàng rào, thường mọc ở các vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Có hàng trăm loại dâm bụt khác nhau nhưng những loại có thể ăn được phổ biến nhất là bụp giấm. Hoa dâm bụt là một vị thuốc Đông y, thường được dùng làm trà, salad hoặc mứt. Ảnh minh họa: Internet Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoa dâm bụt có thể giúp giảm huyết áp và mỡ máu, từ đó bảo vệ sức khoẻ tim mạch. Trà hoa dâm bụt có vị chát, hơi chua và là thức uống giải khát được nhiều người yêu thích vào những ngày hè nóng bức.

4 loại rau nấu chín giàu dinh dưỡng hơn ăn tươi sống Hầu hết mọi người đều cho rằng ăn rau sống có thể trực tiếp hấp thụ nhiều vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, nhà dinh dưỡng Tracy Lockwood Beckerman ở New York (Hoa Kỳ) cho biết: “Rau nấu chín giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng hơn”.

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