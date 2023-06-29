Loại quả đen mọng như nho gắn liền với tuổi thơ còn chứa nhiều lợi ích tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 29/06/2023 11:49

Quả trâm vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe nhưng bạn cần lưu ý khi ăn để tránh phản tác dụng.

Tổng quan về cây trâm

Đây là loài cây to, thân có vỏ dày, cành dẹt, màu trắng mốc. Lá mọc đối, hình trái xoan hay hình trứng, mặt trên màu lục sẫm bóng, mặt dưới nhạt. Lá già mỏng, màu nâu nhạt, có tuyến mờ ở mặt dưới, cuống lá dài 1–2cm. Cụm hoa mọc ở kẽ những lá đã rụng thành chùy thưa, hoa màu trắng. Quả thuôn, hơi cong, lõm ở đỉnh, hạt hình tròn. Mùa hoa vào tháng 3–8.

Loại quả đen mọng như nho gắn liền với tuổi thơ còn chứa nhiều lợi ích tuyệt vời mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở Việt Nam, loài cây này phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, từ Quảng Nam, Tây Nguyên đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cây trâm là cây gỗ lớn, phân cành sớm và nhiều, ưa sáng, sống được trên mọi loại đất.

Những lợi ích tuyệt vời của quả trâm

Cải thiện số lượng huyết sắc tố: Chứa nhiều vitamin C và chất sắt, quả trâm làm tăng huyết sắc tố. Điều này giúp máu vận chuyển thêm ô xy đến các cơ quan và giữ cho bạn khỏe mạnh. Chất sắt trong quả trâm giúp thanh lọc máu.

Ngăn mụn trứng cá: Quả trâm có đặc tính làm se, giúp giữ cho da khỏi nguy cơ bị mụn trứng cá. Bạn nên ăn trâm nếu có da nhờn vì loại quả này giúp làm sạch và sáng da.

Loại quả đen mọng như nho gắn liền với tuổi thơ còn chứa nhiều lợi ích tuyệt vời mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện da và mắt: Nhờ khả năng tăng cường số lượng huyết sắc tố và chất sắt nên da và mắt của bạn cũng được hưởng lợi. Sự hiện diện của nhiều loại vitamin như A và C trong quả trâm cũng góp phần thúc đẩy công dụng này.

Giữ tim khỏe: Quả trâm chứa nhiều kali nên rất có ích cho tim. Trong mỗi 100 gram quả trâm có khoảng 55 mg kali. Loại quả này giúp người ăn tránh được những bệnh như huyết áp cao, bệnh tim và đột quỵ. Nó còn giúp ngăn ngừa nguy cơ xơ cứng động mạch.

Những lưu ý khi ăn quả trâm

Không uống nước sau khi ăn quả trâm

Không nên uống nước ngay sau khi ăn quả trâm. Bởi việc uống nước ngay sau khi ăn quả trâm là nguyên nhân gây ra các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy và khó tiêu. Chỉ nên uống nước sau khi ăn quả trâm khoảng 30 đến 40 phút.

Loại quả đen mọng như nho gắn liền với tuổi thơ còn chứa nhiều lợi ích tuyệt vời mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn quả trâm khi bụng đói

Ăn quả trâm khi bụng đói có thể gây hại cho sức khỏe. Điều này là do quả trâm có vị chua nên ăn quả trâm khi đói có thể gây ra các vấn đề như ợ chua, đau dạ dày và kích ứng ruột. Ngoài ra, quả trâm còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, do đó chỉ nên ăn quả trâm sau khi ăn no.

Tránh ăn nghệ cùng lúc với quả trâm

Không nên ăn bất kỳ món ăn gì có nghệ ngay sau khi ăn quả trâm. Ăn quả trâm và nghệ cùng lúc có thể kích hoạt nhiều phản ứng với cơ thể và gây kích ứng dạ dày. Vì vậy, nên tránh ăn thụ bất kỳ thực phẩm nào có nghệ ít nhất 30 phút sau khi ăn quả trâm.

Loại quả đen mọng như nho gắn liền với tuổi thơ còn chứa nhiều lợi ích tuyệt vời mà không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nói không với sữa sau khi ăn quả trâm

Uống sữa ngay sau khi ăn quả trâm có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu và đau dạ dày. Do đó, kết hợp sữa và quả trâm là sự kết hợp không lành mạnh, gây hại cho sức khỏe.

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