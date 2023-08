Loại quả được gọi là 'vương giả chi quả' nay được bán phổ biến, còn chứa nhiều lợi ích tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Nhãn là loại quả rất hữu ích cho sức khỏe làn da. Hàm lượng chất chống lão hóa trong long nhãn có khả năng giữ cho làn da tươi trẻ bao gồm cả việc giữ cho da vùng mắt. Thường xuyên tiêu thụ long nhãn có ích để giảm thiểu tình trạng nứt da, cải thiện sắc da. Một lợi ích sức khỏe khác của long nhãn là duy trì nướu và răng khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Thuốc chống trầm cảm tự nhiên

Long nhãn có thể mang lại hiệu ứng thư giãn trên dây thần kinh và cải thiện chức năng thần kinh, giảm tức giận và giảm mệt mỏi. Bên cạnh đó, trái nhãn còn có công dụng chữa bệnh suy nhược thần kinh, suy nhược thần kinh, giúp khắc phục chứng rối loạn giấc ngủ.

Ngăn ngừa tổn thương mô

Hàm lượng vitamin C trong long nhãn có tác dụng ngăn ngừa tổn thương mô da. Vitamin C cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa ngăn chặn các gốc tự do, lipid, tổn thương DNA và quá trình oxy hóa màng tế bào. Số lượng các gốc tự do tích tụ trong cơ thể sẽ có hại cho sức khỏe vì nó gây ung thư và viêm khớp. Thường xuyên ăn nhãn rất hữu ích để loại bỏ các gốc tự do.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng sự trao đổi chất

Riboflavin là một hợp chất quan trọng trong long nhãn có tác dụng như một chất quan trọng cho quá trình trao đổi chất của cơ thể. Trong số những lợi ích là sản xuất năng lượng, kích hoạt co-enzyme để chuyển hóa chất béo, carbohydrate và protein. Trong một phần quả nhãn đã cung cấp tới 0,14 miligam riboflavin, tức là 11% nhu cầu hàng ngày đối với nam giới và 13% nhu cầu hàng ngày được khuyến nghị đối với phụ nữ. Ngoài ra, theo một nghiên cứu, quả nhãn còn chứa niacin và thiamine rất hữu ích cho quá trình trao đổi chất.

Ai không nên ăn nhiều nhãn?

Người thừa cân béo phì: không nên ăn nhiều nhãn vì nhãn có lượng đường cao, cung cấp nhiều năng lượng. Ăn 300g nhãn, thì năng lượng sẽ tương đương với 1 bát cơm trắng. Vì vậy, những người đang muốn giảm cân cần hết sức lưu ý, người bị thừa cân béo phì chỉ nên ăn vài quả nhãn mỗi lần, không nên ngày nào cũng ăn nhãn.

Người đái tháo đường: Nhãn nhiều đường, có vị ngọt sắc. Vì vậy, những người có bệnh đái tháo đường không nên ăn nhãn. Người đái tháo đường dù chỉ ăn vài quả nhãn nhưng cũng khiến cho lượng đường tăng cao. Do đó, người đái tháo đường lắng nghe và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định ăn nhãn.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai: Phụ nữ khi mang thai dễ bị đái tháo đường thai kỳ. Vì vậy, nên để ý lượng đường huyết của mình trước khi ăn nhãn và nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Theo đông y, nhãn gây nóng trong, đau bụng, chảy máu, thậm chí gây động thai, ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi và mẹ bầu.

Người bị mụn nhọt: Người có cơ địa nóng trong, hay nổi mụn nhọt cũng cần hạn chế ăn nhãn. Khi ăn nhãn, nên bổ sung thêm nước lọc và rau xanh sẽ giảm tình trạng sinh nhiệt, nổi mụn nhọt.

Cách ăn nhãn không nổi mụn cực dễ

Để đảm bảo sức khỏe và có làn da đẹp mà vẫn có thể ăn nhãn, bạn có thể tham khảo các ăn nhãn không nổi mụn cực dễ dưới đây:

Chỉ nên ăn một lượng vừa phải

Nếu ăn quá mức cho phép thì sẽ khiến cho các tác dụng vốn có của nhãn bị giảm xuống. Thậm chí phản tác dụng, khiến sức khỏe của bạn yếu đi, nổi mụn. Để ngăn ngừa da bị mụn, mỗi ngày bạn chỉ nên ăn 1 - 2 nhánh nhỏ trong chùm nhãn. Ngoài ra, bạn có thể chế biến cùi nhãn theo những các khác nhau như để giảm bớt lượng đường nạp vào cơ thể.

Ăn nhiều rau củ, trái cây

Các vitamin, khoáng chất, chất xơ và hàm lượng nước dồi dào có trong rau củ quả sẽ giúp trung hòa lượng đường và tính ấm của nhãn. Rau củ quả cũng là những thực phẩm cực tốt cho da, giup da trẻ trung, đàn hồi và tăng cường sức khỏe da.

Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước

Bạn cũng cần phải uống đủ nước mỗi ngày để giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, nước còn cấp ẩm cho da, duy trì khả năng đàn hồi, giải độc, loại bỏ các tác nhân gây mụn khi bạn ăn nhiều nhãn. Mỗi ngày, bạn nên ăn 1.5 - 2.5l nước để thanh lọc cơ thể và giảm mụn.

Chăm sóc da cẩn thận hàng ngày

Ngoài những cách làm trên, bạn cũng cần phải chăm sóc da hàng ngày theo đúng quy trình để đảm bảo da sạch mụn và chắc khỏe. Mỗi ngày, bạn cần rửa sạch mặt tối tiểu 2 lần, đồng thời sử dụng thêm các sản phẩm trị mụn, dưỡng da. Da được nâng niu chăm sóc mỗi ngày sẽ mịn màng, sáng hồng và trị mụn cực hiệu quả.