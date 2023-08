Chôm chôm là loại quả mùa hè nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng nên ăn

Chôm chôm có hàm lượng vitamin C dồi dào và còn có tác dụng giúp cho cơ thể hấp thụ các khoáng chất sắt và đồng dễ dàng hơn. Thêm vào đó, hoạt chất axít trong quả chôm chôm hoạt động như chất chống ôxy hóa mạnh, giúp loại bỏ các gốc tự do gây hại cơ thể và phòng ngừa bệnh ung thư.

3. Hỗ trợ giảm cân

Cũng như hầu hết các loại trái cây khác, ăn chôm chôm có thể ngăn ngừa tăng cân và thúc đẩy quá trình giảm cân theo thời gian. Chôm chôm tương đối ít calo so với lượng chất xơ mà nó cung cấp. Điều này có nghĩa ăn chôm chôm giúp bạn no lâu hơn, giảm khả năng ăn quá nhiều và hỗ trợ giảm cân. Ngoài ra, chất xơ hòa tan có trong chôm chôm có thể hòa tan với nước tạo thành hợp chất giống như gel trong ruột, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn và no lâu hơn.

4. Kích thích tế bào máu

Quả chôm chôm cũng chứa chất đồng và sắt, cần thiết để kích thích cơ thể sản sinh các tế bào hồng cầu và bạch cầu. Từ đó, giúp cơ thể kiểm soát các cơn chóng mặt và mệt mỏi do thiếu máu. Ngoài ra, chất mangan trong loại trái cây này cũng còn giúp cơ thể sản xuất ra các enzym có lợi cho sức khỏe.

5. Cải thiện sức khỏe tim

Hàm lượng vitamin C cao trong quả chôm chôm có tác dụng trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch. Vitamin C giúp cải thiện sức khỏe tim nhờ ngăn ngừa sự tấn công của bệnh và loại bỏ các gốc tự do có hại. Nó cũng giúp củng cố và sửa chữa các mạch máu bị tổn thương.

6. Loại bỏ độc tố trong thận

Các chất thải và độc tố trong thận có thể được loại bỏ dễ dàng nhờ vào lượng phốt pho dồi dào trong quả chôm chôm. Chất phốt pho này cũng rất cần thiết cho việc sửa chữa, bảo trì và kích thích các mô tế bào trong cơ thể phát triển. Không chỉ vậy, hàm lượng canxi rất đáng kể trong quả chôm chôm kết hợp với phốt pho còn giúp củng cố răng và xương thêm chắc khỏe.

Những đối tượng không nên ăn quả chôm chôm

Người bị đầy bụng, khó tiêu

Những người bị đầy bụng khó tiêu nên hạn chế hoặc không nên ăn chôm chôm vì nó có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Người nóng trong, hay “bốc hỏa”

Lượng đường trong quả chôm chôm nếu được cơ thể tiếp nạp quá nhiều sẽ gây ra tình trạng nóng trong người. Do đó, loại quả này sẽ không phù hợp cho những người có thể trạng nhiệt, thường hay “bốc hỏa”, vì sẽ khiến cơ thể thêm bức bối, khó chịu và sinh bệnh.

Người bị tiểu đường

Chôm chôm không thích hợp cho những người đang bị bệnh tiểu đường, bởi nó có thể khiến lượng đường huyết tăng cao.



Người bị nhiệt miệng, mụn nhọt, rôm sảy

Vì chôm chôm chứa nhiều đường nên sẽ dễ “sinh” nhiệt cho cơ thể, từ đó kích thích nổi mụn nhọt, rôm sảy.

Người béo phì

Những người đang béo phì hoặc muốn giảm cân thường sẽ phải tránh những loại thực phẩm chứa nhiều đường và chôm chôm là một trong những loại trái cây mà bạn cần phải tránh.