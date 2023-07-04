Ổi chứa lượng vitamin C gấp 4 lần cam và những lợi ích tuyệt vời mà có thể bạn chưa biết

Ổi là loại trái cây dân dã nhưng vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng, ít calo và chứa nhiều chất xơ, nó là nguồn bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, một số hợp chất trong loại quả này, không tốt cho sức khoẻ một số người. Dưới đây là tác dụng của quả ổi và thông tin về "Ai không nên ăn ổi?".

Quả ổi rất giàu vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể, chống lại các bệnh nhiễm trùng và mầm bệnh. Vitamin C còn hoạt động như một chất kháng histamine tự nhiên, bằng cách giảm lượng histamine được giải phóng trong quá trình viêm; giúp kiểm soát dị ứng đường hô hấp…

Một số nghiên cứu cho thấy rằng, ổi có thể giúp bạn kiểm soát đường huyết tốt hơn. Rất nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy, chiết xuất ổi có thể làm giảm lượng đường huyết, cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết và làm giảm tình trạng kháng insulin. Đây hẳn là tin vui cho những người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu thực hiện trên 19 người chỉ ra rằng, uống trà lá ổi có thể sẽ giúp giảm lượng đường huyết sau một bữa ăn. Hiệu quả của trà lá ổi có thể kéo dài tới tận 2 giờ sau đó.

Một nghiên cứu khác gồm 20 người bị bệnh tiểu đường tuýp 2 cho thấy, uống trà lá ổi giảm khoảng hơn 10% lượng đường huyết sau bữa ăn.

Tốt cho não

Một số loại vitamin như vitamin B3 và vitamin B6 có trong ổi, giúp cải thiện lưu thông máu lên não và thư giãn các dây thần kinh... rất tốt cho não.

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Giúp trái tim khỏe mạnh

Ổi rất tốt cho sức khỏe của trái tim, theo nhiều cách. Lượng chất chống oxy hóa và vitamin trong ổi có thể giúp bảo vệ trái tim bạn khỏi các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Lượng kali và chất xơ hòa tan trong ổi cũng góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn.

Ăn ổi cũng được chứng minh là liên quan đến việc giảm huyết áp, giảm lượng cholesterol xấu LDL và tăng lượng cholesterol tốt HDL. Do việc tăng huyết áp và tăng lượng cholesterol LDL liên quan đến các bệnh tim mạch và đột quỵ, nên thêm một lượng vừa phải ổi vào chế độ ăn của bạn có thể sẽ đem lại những lợi ích rất tuyệt vời. Một nghiên cứu theo dõi 120 người trong vòng 12 tuần chỉ ra rằng, ăn ổi chín trước bữa ăn có thể làm giảm huyết áp nói chung đi khoảng 8-9 điểm, giảm tổng lượng cholesterol đi khoảng 9,9% và làm tăng lượng cholesterol tốt lên 8%. Hiệu quả tương tự cũng đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu khác.

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Hai khía cạnh rất quan trọng khiến ổi trở thành loại trái cây lý tưởng cho bệnh nhân đái tháo đường là: Ổi giàu chất xơ (giúp cho lượng đường trong máu không tăng đột biến) và có chỉ số đường huyết thấp (giúp hạn chế lượng đường trong máu tăng)...

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Giảm ho và làm đẹp da

Nước ép trái ổi hoặc nước sắc lá ổi rất có lợi trong việc làm giảm ho, trị cảm, đồng thời có tác dụng “dọn dẹp” hệ hô hấp. Thịt quả ổi chứa rất nhiều vitamin và sắt, nhờ đó có tác dụng ngăn ngừa bệnh cảm và các trường hợp bị nhiễm siêu vi.

Ổi sẽ giúp cải thiện cấu trúc da và ngăn ngừa những bệnh về da tốt hơn bất cứ loại mỹ phẩm nào nhờ tính chất làm se của trái ổi và lá ổi. Bên cạnh đó, do ổi rất giàu vitamin A, các vitamin nhóm B, vitamin C tác động như những chất chống oxy hóa nhờ vậy giúp da tránh khỏi những dấu hiệu lão hóa. Bạn có thể hưởng thụ những lợi ích này bằng cách ăn ổi hoặc rửa da bằng dịch sắc của trái ổi hoặc lá ổi (ổi non có tác dụng tốt hơn).

Những đối tượng không nên ăn quả ổi

Người chướng bụng, đầy hơi

Ổi rất giàu vitamin C và đường fructose. Ăn ổi có thể khiến bạn bị đầy hơi do cơ thể khó hấp thụ quá nhiều vitamin C. Tương tự, đường tự nhiên cũng khó được hấp thụ, nằm lại trong dạ dày dẫn đến đầy hơi. Bạn nên tránh ăn ổi xong rồi đi ngủ ngay vì thói quen này dễ gây chướng bụng.

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Những người bị hội chứng ruột kích thích

Ổi rất giàu chất xơ, có thể giúp giảm chứng táo bón và thúc đẩy tiêu hóa. Nhưng ăn quá nhiều ổi có thể làm rối loạn hệ thống tiêu hóa, nhất là nếu bạn đang bị hội chứng ruột kích thích. Nguyên do là vì cơ thể kém hấp thu fructose.

Người mắc bệnh dạ dày

Ổi rất tốt với dạ dày nhưng với người bị đau dạ dày nên ăn ở mức độ vừa phải, không nên lạm dụng, do ổi cứng khi nhai không nát sẽ bắt dạ dày phải hoạt động để nghiền nát ổi, vì vậy cơn đau sẽ bị trầm trọng hơn. Ngoài ra, đối với người bị đau dạ dày cần tuyệt đối không được ăn ổi, hay uống nước ổi khi bụng rỗng.

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Người bị tiểu đường

Theo chuyên gia, bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế ăn ổi, không được dùng nước ép ổi uống hàng ngày vì ổi có chỉ số đường huyết cao với GI = 78, nếu ăn không đúng cách sẽ làm cho đường huyết tăng cao. NTình trạng kéo dài, người bệnh nguy cơ phải đối diện với những biến chứng nguy hiểm như mù lòa, suy thận, hoại tứ chi, thậm chí là tử vong.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ mang thai và cho con bú nếu có dấu hiệu táo bón nên giảm ăn ổi, vì ổi chứa hàm lượng lớn chất xơ, đặc biệt là ổi xanh, ương. Chất xơ này khi vào cơ thể sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa hết. Trong khi thai nhi càng lớn sẽ chèn ép dạ dày và đường ruột, cộng với cơ thể mẹ bầu có những thay đổi thất thường… Đây là những nguyên nhân khiến cho mẹ bầu dễ bị đầy hơi, táo bón.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị suy nhược

Những người bị suy nhược thường tiêu hóa kém nên khi ăn ổi trực tiếp sẽ khó tiêu khiến dạ dày phải co bóp nhiều. Trường hợp nếu vẫn muốn ăn thì cần phải sử dụng trái ổi ở dưới dạng nước ép hoặc là xay nhuyễn.