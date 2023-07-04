Chanh dây thơm ngon, bổ dưỡng nhưng chứa nhiều lợi ích mà không phải ai cũng biết

Một trái chanh dây chỉ có khoảng 17 calo. Nó còn cung cấp chất xơ, vitamin C và vitamin A, giàu các hợp chất thực vật có lợi, bao gồm cả carotenoid và polyphenol.

Chanh dây là một nguồn cung cấp dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào, đặc biệt là chất xơ, vitamin C và vitamin A. Ước tính trong một quả chanh dây tím chứa: Lượng calo: 17 calo; Chất xơ: 2 gam; Vitamin C: 9% giá trị khuyến nghị hàng ngày (DV); Vitamin A: 8% DV; Sắt: 2% DV; Kali: 2% DV.

Một nghiên cứu cho thấy chanh dây giàu polyphenol hơn nhiều loại trái cây nhiệt đới khác như vải, xoài, chuối, đu đủ và dứa. Ngoài ra, quả chanh dây cũng cung cấp một lượng nhỏ chất sắt. Cơ thể của bạn thường không dễ hấp thụ chất sắt từ thực vật. Tuy nhiên, chất sắt trong chanh dây lại đi cùng rất nhiều vitamin C - chất có tác dụng tăng cường khả năng hấp thu sắt. Hàm lượng vitamin C trong một quả chanh dây bằng với 8 quả cam và hàm lượng vitamin E không kém tổng 10 quả táo.

Chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do, là những phân tử không ổn định có thể làm hỏng tế bào của bạn. Chanh dây chứa nhiều chất chống oxy hoá như vitamin C, beta carotene và polyphenol.

Polyphenol là hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hoá và chống viêm, giúp giảm nguy cơ bị viêm mãn tính và bệnh tim. Vitamin C hỗ trợ hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa lão hoá. Beta carotene giúp duy trì thực lực tốt và làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Hạt chanh dây cũng chứa nhiều piceatannol, một loại polyphenol giúp cải thiện độ nhạy insulin ở nam giới bị thừa cân, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 khi được dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung.

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Chanh dây chống lại chứng viêm

Trong một nghiên cứu của Đại học McMaster (Canada), những người bị thoái hóa khớp gối dùng chiết xuất vỏ chanh dây tím đã có kết quả ít đau và cứng khớp hơn cũng như chức năng thể chất tốt hơn so với nhóm đối chứng. Vấn đề này cần phải nghiên cứu thêm, nhưng nó chắc chắn đầy hứa hẹn.

Cung cấp lượng chất xơ dồi dào

Một quả chanh leo cung cấp khoảng 2 gam chất xơ - đây được xem là một lượng khá nhiều cho một loại quả nhỏ như vậy. Chất xơ trong quả chanh leo giúp giữ cho đường ruột khoẻ mạnh, ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, chất xơ hoà tan giúp làm chậm quá trình tiêu hoá thức ăn, ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến. Chế độ ăn giàu chất xơ cũng giúp giảm nguy cơ bệnh tật, bao gồm bệnh tim, tiểu đường và béo phì.

Chanh dây có chỉ số đường huyết thấp

Chỉ số đường huyết (GI) đo lường mức độ nhanh chóng của một loại thực phẩm nhất định làm tăng lượng đường trong máu. Thực phẩm được phân loại là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, trung bình hoặc cao và được xếp hạng trên thang điểm từ 0 đến 100. Chanh dây có giá trị 30, nằm trong phạm vi 'thấp', có nghĩa là carbohydrate của nó được hấp thụ chậm. Kết quả là, lượng đường trong máu của bạn tăng chậm, thay vì tăng đột biến. Theo thời gian, lượng đường trong máu tăng cao và đột ngột có thể làm hỏng các cơ quan, dây thần kinh và mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và đái tháo đường type 2.

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Người không nên uống nước chanh dây

Dẫn theo thông tin từ báo Tiền Phong:

Người đang đói bụng: PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (Nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc gia) khuyên người đang đói bụng không nên uống nước chanh leo bởi loại quả này rất giàu tính axit, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ cho sức khỏe dạ dày. PGS.TS Nguyễn Thị Lâm cũng cho biết, thói quen ăn đồ chua, uống đồ chua khi bụng rỗng khiến dạ dày trong quá trình co bóp sẽ bị ăn mòn bởi axit, gây ra tình trạng viêm loét dạ dày, thậm chí xuất huyết dạ dày.

Người đang mắc bệnh dạ dày: Theo lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Việt Nam) khuyến cáo, bệnh nhân mắc bệnh dạ dày không được tùy tiện ăn uống những thực phẩm có tính axit. Trong đó, chanh leo là một trong những loại trái cây có nhiều tính axit nhất. Nếu sử dụng quá nhiều nước chanh leo một lúc có thể làm nghiêm trọng thêm các triệu chứng của bệnh dạ dày như hội chứng trào ngược dạ dày, chứng ợ chua… Lương y Trung khuyên người mắc bệnh dạ dày cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống chanh leo để phù hợp tình hình sức khỏe, cơ địa của bản thân, tránh nhận về những hậu quả không mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cho biết, người có cơ địa dị ứng không nên dùng chanh leo bởi trong loại trái cây này có chứa các chất dễ gây ra dị ứng nổi mề đay, khó thở, phù mạch, nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm tới tính mạng. Ảnh minh họa: Internet

Người có cơ địa dị ứng: Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cho biết, người có cơ địa dị ứng không nên dùng chanh leo bởi trong loại trái cây này có chứa các chất dễ gây ra dị ứng nổi mề đay, khó thở, phù mạch, nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Ảnh minh họa: Internet

Người đang dùng thuốc an thần: Lương y Bùi Đắc Sáng cho biết, nhóm người cần cần điều trị bệnh có sử dụng thuốc an thần thì không nên uống nước chanh leo hay sử dụng những món ăn có nguyên liệu chanh leo bởi loại trái cây này có thể làm tăng cảm giác buồn ngủ, rất nguy hiểm cho những người làm công việc yêu cầu tính chính xác cao như bác sĩ, lái xe, kĩ sư...