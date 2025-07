Hai ngày trước, nạn nhân đến xin ở chung và được đồng ý. Sáng 2/7, anh L.T.Đ. đi làm còn nạn nhân ở nhà, đến tối, anh Đ. quay về và phát hiện vụ việc.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 3/7, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) điều tra nguyên nhân người đàn ông được phát hiện tử vong trong phòng trọ.

Thông tin ban đầu, tối 2/7, anh L.T.Đ. (32 tuổi, quê Vĩnh Long) đi làm về phòng trọ trên đường N1 khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao và phát hiện anh H.V.Đ. (37 tuổi, quê Cần Thơ) nằm tử vong dưới nền nhà.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc.

Được biết anh L.T.Đ. và nạn nhân H.V.Đ. là bạn làm thợ hồ, phòng trọ nói trên được anh L.T.Đ. thuê ở cách đây khoảng 1 tháng. Hai ngày trước, nạn nhân đến xin ở chung và được đồng ý. Sáng 2/7, anh L.T.Đ. đi làm còn nạn nhân ở nhà, đến tối, anh Đ. quay về và phát hiện vụ việc.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ tử vong bất thường trong nhà trọ. Cụ thể theo thông báo Pháp Luật TP.HCM, khuya 30/6, Công an phường Tân Tạo phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, người dân sống tại khu trọ ba lầu ở góc đường số 46 - đường số 49 (phường Tân Tạo) phát hiện mùi hôi phát ra từ một phòng trọ lầu hai. Khi vào kiểm tra, người ở khu trọ phát hiện một nam giới đã tử vong trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận, khu trọ cao ba lầu, một trệt; tầng trệt dùng để kinh doanh nước giải khát, có lối đi riêng với khu phòng trọ bên trên. Người dân cho biết căn phòng xảy ra vụ việc có 2-3 người cùng thuê. Trong số đó, một đôi nam nữ thường xuyên sinh sống tại đây.

