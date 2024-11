Quả quýt tuy nhỏ nhưng có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, ăn 1 quả bằng uống 5 vị thuốc bổ

Dưỡng chất trong quýt rất phong phú, trong 100 g thực phẩm hấp thụ, hàm lượng protein của quýt gấp 9 lần lê, hàm lượng canxi gấp 5 lần lê, hàm lượng photpho gấp 5.5 lần lê, vitamin B1 gấp 8 lần, vitamin B2 gấp 3 lần, vitamin C cũng gấp 10 lần. Quýt chứa thành phần chống oxy hóa, có thể tăng cao khả năng miễn dịch, chống sự phát triển của u bướu.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Ngoài vitamin C và chất xơ, quýt còn chứa nhiều dưỡng chất khác có lợi cho tim mạch, bao gồm. Trong đó kali giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ; folate giúp giảm lượng homocysteine trong máu, một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch. Các hợp chất flavonoid như hesperidin và naringenin, có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ thành mạch máu, giảm viêm nhiễm và ngăn ngừa hình thành các mảng bám trong động mạch.

Hạn chế tăng cân, béo phì: Quýt là một loại trái cây có chứa nhiều chất xơ và hoàn toàn không có chất béo. Ăn quýt sẽ cho bạn cảm giác nhanh no và lâu đói, vì thế bạn sẽ giảm được khẩu phần ăn trong những bữa ăn chính của mình.

Bảo vệ chống lại sỏi thận: Sỏi thận là chất khoáng cứng hình thành trong thận, gây ra các triệu chứng như đau buốt, buồn nôn, nôn mửa và tiểu ra máu khi chúng được đào thải ra ngoài cơ thể. Có một số loại sỏi thận khác nhau, nhưng một số thực sự có thể là do lượng citrate trong nước tiểu thấp.

Phòng ngừa ung thư: Các chất chống oxy hóa dồi dào trong quả quýt, đặc biệt là vitamin C, flavonoid và limonene, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những hợp chất này có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là các loại ung thư phổ biến như dạ dày, phổi, vú và đại trực tràng. Cơ chế hoạt động của chúng bao gồm việc ngăn chặn quá trình oxy hóa, ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư và kích thích quá trình chết tế bào tự nhiên của các tế bào ung thư.

Tuy nhiên, trên thị trường có những loại quýt được ngâm ướp hóa chất để bảo quản được lâu, tránh mất nước và bóng đẹp... Những hóa chất này có thể ngấm sâu vào trong quả quýt, khi ăn có thể gây ra nhiều rủi ro về mặt sức khỏe. Chính vì vậy, người dân nên hết sức lưu ý khi chọn và mua các loại quýt, cam.