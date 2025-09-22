Quýt: 'Vị thuốc' tự nhiên và những lưu ý quan trọng bạn cần biết

Dưới đây là 4 công dụng tuyệt vời và những lưu ý quan trọng khi thưởng thức loại quả này.

Quýt là một loại trái cây quen thuộc, đặc biệt được yêu thích vào mùa đông. Không chỉ có hương vị ngọt thanh, quýt còn được xem là một "vị thuốc" tự nhiên nhờ chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những lợi ích của quýt, bạn cần biết cách ăn đúng.

Một trong những công dụng hàng đầu của quýt là tăng cường hệ miễn dịch. Giống như các loại trái cây họ cam quýt khác, quýt rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm.

Tốt cho tim mạch và huyết áp

Quýt chứa nhiều kali, flavonoid và chất xơ. Kali giúp điều hòa huyết áp, trong khi flavonoid giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trong động mạch. Ăn quýt thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đặc biệt là đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân

Với hàm lượng chất xơ cao, quýt giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Ngoài ra, quýt cũng chứa ít calo và nhiều nước, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Làm đẹp da

Quýt là một "trợ thủ" đắc lực trong việc làm đẹp da. Vitamin C trong quýt giúp kích thích sản sinh collagen, giữ cho da săn chắc và đàn hồi. Các chất chống oxy hóa khác cũng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và làm mờ các vết thâm, mang lại làn da tươi sáng, rạng rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý quan trọng khi ăn quýt

Để đảm bảo an toàn và tận dụng tối đa lợi ích của quýt, bạn nên chú ý 3 điều sau:

Không ăn quýt khi đói: Quýt có tính axit, ăn khi bụng đói có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày và dẫn đến cảm giác cồn cào, khó chịu. Tốt nhất, bạn nên ăn quýt sau bữa ăn.

Không ăn quá nhiều: Mặc dù tốt cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều quýt có thể gây ra một số tác dụng phụ. Lượng vitamin C dư thừa có thể gây tiêu chảy, đau bụng. Ngoài ra, ăn nhiều quýt cũng làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể, không tốt cho người bị tiểu đường hoặc thừa cân.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh ăn cùng một số thực phẩm: Không nên ăn quýt cùng các loại thực phẩm giàu protein như sữa, trứng... vì có thể gây khó tiêu, đầy hơi.

Kết luận

Quýt là một loại trái cây tuyệt vời để thêm vào thực đơn hàng ngày. Bằng cách hiểu rõ công dụng và những lưu ý khi sử dụng, bạn sẽ tận dụng tối đa những lợi ích mà loại quả này mang lại, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.