Loại củ giá bình dân lại chứa dinh dưỡng ngang cam, quýt bạn đã biết?

Giàu vitamin C

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Trong số các nguồn cung cấp vitamin C, củ đậu là một lựa chọn tuyệt vời. Một khẩu phần củ đậu có thể cung cấp ít nhất 20% nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn. Điều này giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình lành vết thương và tăng cường khả năng hấp thụ sắt.