Thời điểm 'vàng' để ăn sữa chua cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sữa chua là một trong những chế phẩm từ sữa phổ biến nhất trên thế giới và đã được con người tiêu thụ hàng trăm năm nay. Là loại thực phẩm bổ dưỡng, sữa chua có thể giúp tăng cường một số khía cạnh về sức khỏe của người sử dụng. Một ví dụ điển hình là sữa chua đã được chứng minh có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến bệnh tim mạch chuyển hóa và loãng xương, cũng như hỗ trợ trong việc kiểm soát cân nặng.

Sữa chua chứa một lượng lớn probiotic (lợi khuẩn) - những vi sinh vật sống có lợi cho đường ruột. Khi chúng ta ăn sữa chua, các lợi khuẩn này sẽ đi vào đường ruột và giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

Một hệ vi sinh vật cân bằng sẽ giúp quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra hiệu quả hơn, giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, khó tiêu và táo bón. Đối với những người vừa trải qua đợt điều trị bằng kháng sinh, việc ăn sữa chua thường xuyên còn giúp phục hồi hệ vi sinh vật đường ruột đã bị suy yếu.

Tăng cường hệ miễn dịch

Sức khỏe của hệ tiêu hóa có mối liên kết chặt chẽ với hệ miễn dịch. Khoảng 70% các tế bào miễn dịch của cơ thể nằm trong đường ruột, và các lợi khuẩn trong sữa chua đóng vai trò như những "vệ sĩ" bảo vệ các tế bào này. Bằng cách duy trì một đường ruột khỏe mạnh, sữa chua giúp tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể. Các lợi khuẩn kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường như vi khuẩn, virus và nấm.

Cung cấp canxi và vitamin D

Sữa chua là một nguồn cung cấp canxi dồi dào, khoáng chất thiết yếu để xây dựng và duy trì xương, răng chắc khỏe. Thiếu canxi lâu ngày có thể dẫn đến loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh và người lớn tuổi. Ngoài ra, hầu hết các loại sữa chua thương mại đều được bổ sung thêm vitamin D, một loại vitamin tan trong chất béo giúp cơ thể hấp thu canxi tốt hơn. Sự kết hợp giữa canxi và vitamin D trong sữa chua tạo thành một "cặp đôi hoàn hảo" giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe xương khớp.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm giúp hỗ trợ quá trình giảm cân, sữa chua chính là một lựa chọn tuyệt vời. Sữa chua giàu protein, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn vặt không lành mạnh. Protein cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối lượng cơ bắp, đặc biệt khi bạn đang giảm cân. Hơn nữa, việc chọn sữa chua không đường hoặc ít đường sẽ giúp bạn kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể một cách hiệu quả.

Nên ăn sữa chua mấy lần một tuần?

Để tận dụng tối đa lợi ích của sữa chua, bạn nên duy trì thói quen ăn mỗi ngày, với lượng khoảng 1 - 2 hộp (250 - 500 g). Tần suất này đảm bảo cung cấp đủ probiotic và dưỡng chất cần thiết mà không gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Điều quan trọng là lựa chọn loại sữa chua phù hợp với nhu cầu và thể trạng của bạn để đạt hiệu quả tốt nhất.

Thời điểm nên ăn sữa chua khi nào tốt?

Thời điểm ăn sữa chua có thể ảnh hưởng đến khả năng sống sót của probiotic, hiệu quả hấp thu dưỡng chất và tác dụng tổng thể đối với sức khỏe. Một số thời điểm được khuyến nghị như sau:

Sau bữa ăn chính (khoảng 1 - 2 giờ): Ăn sữa chua sau bữa ăn giúp giảm tác động của axit dạ dày, tạo điều kiện thuận lợi cho lợi khuẩn (probiotic) sống sót và đến được ruột. Đây là thời điểm được khuyến nghị nhất để tối ưu hóa hiệu quả của probiotic.

Buổi chiều hoặc buổi tối: Sữa chua chứa tryptophan và vitamin nhóm B, các thành phần có thể hỗ trợ sản xuất serotonin và melatonin, góp phần cải thiện giấc ngủ. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy hấp thu canxi có thể diễn ra tốt hơn vào buổi tối ở một số đối tượng. Tuy nhiên, tác động này không đáng kể và còn cần thêm nghiên cứu.

Tránh ăn khi đói: Ăn sữa chua lúc bụng đói (khi dịch vị dạ dày ở mức axit cao) có thể làm giảm lượng probiotic sống sót. Ngoài ra, ở một số người nhạy cảm, sữa chua có thể gây cảm giác khó chịu dạ dày nhẹ nếu ăn lúc đói.