Quả lê không chỉ ngọt mát mà còn có 6 công dụng vàng cho sức khỏe

Ở Việt Nam, quả lê được đánh giá là một loại trái cây thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Thường xuyên ăn lê không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp làm đẹp da một cách hiệu quả. Vậy ăn lê có những tác dụng gì?

Theo như Y Học Cổ Truyền, quả lê thường có tính mát, hơi chua, có công dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, nhuận phế, giảm ho, dưỡng huyết sinh tân, thanh tâm giáng hỏa, tiêu độc, nhuận trường,... Theo như Bản thảo huyền tông thì quả lê để sống có công dụng thanh nhiệt, nhuận táo cho lục phủ và nếu như bạn nấu chín thì bổ âm cho ngũ tạng.

Quả lê là một loại thực phẩm quý đứng đầu danh sách trong trăm loại quả (bách quả chi tông) về công dụng tư âm nhuận táo, thanh nhiệt tiêu đờm và được sử dụng hầu hết trong việc điều trị bệnh hô hấp. Quả lê còn có tên gọi khác là mật văn, khoái quả, ngọc nhũ,...

6 Công dụng nổi bật của quả lê đối với sức khỏe

"Vua" chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa vượt trội

Lê là một trong những loại trái cây giàu chất xơ nhất. Phần lớn chất xơ này tồn tại dưới dạng chất xơ hòa tan (Pectin) và chất xơ không hòa tan.

Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột, từ đó ngăn ngừa và điều trị táo bón hiệu quả.

Chất xơ hòa tan hoạt động như Prebiotic, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và cải thiện tiêu hóa tổng thể.

Giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào

Lê, đặc biệt là lê có vỏ, chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như Flavonoid và Axit Chlorogenic. Các hợp chất này giúp: Trung hòa các gốc tự do có hại, giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa; Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch và tiểu đường.

Hỗ trợ tim mạch và ổn định huyết áp

Các Flavonoid và chất xơ trong quả lê đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim. Chất xơ giúp giảm mức Cholesterol xấu (LDL) trong máu. Bên cạnh đó, lê còn chứa Kali, khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng lượng muối trong cơ thể, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mặc dù có vị ngọt, lê có chỉ số đường huyết (GI) tương đối thấp và giàu chất xơ. Chất xơ làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, giúp ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ lê thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Thanh nhiệt, giải độc và nhuận phế

Trong y học cổ truyền, lê được xem là vị thuốc quý có tính mát, vị ngọt, công dụng chính là thanh nhiệt, giải độc và nhuận phế. Lê thường được dùng để: Giảm ho, làm dịu cổ họng và giảm đờm; Cung cấp nước và làm mát cơ thể hiệu quả trong mùa khô nóng.

Tăng cường miễn dịch nhờ Vitamin C

Lê cung cấp một lượng đáng kể Vitamin C và Vitamin K. Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng giúp củng cố hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng. Vitamin K lại cần thiết cho quá trình đông máu và duy trì sức khỏe của xương.

Lời khuyên khi thưởng thức Lê

Để tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng của quả lê, bạn nên ăn lê cả vỏ, vì phần vỏ chứa một lượng lớn chất xơ và chất chống oxy hóa. Bạn có thể ăn lê tươi trực tiếp, làm salad, hoặc chưng lê với mật ong để làm dịu cơn ho và bổ phổi.