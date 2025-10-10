Quả lê không chỉ ngọt mát mà còn có 6 công dụng vàng cho sức khỏe

Dinh dưỡng 10/10/2025 11:30

Quả lê là loại trái cây quen thuộc được biết đến nhờ đặc tính ngon, ngọt và bổ dưỡng. Được ưa chuộng là thế nhưng ít ai biết được những công dụng tuyệt vời mà loại trái cây này mang lại.

Ở Việt Nam, quả lê được đánh giá là một loại trái cây thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Thường xuyên ăn lê không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp làm đẹp da một cách hiệu quả. Vậy ăn lê có những tác dụng gì? 

Quả lê không chỉ ngọt mát mà còn có 6 công dụng vàng cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả lê là gì?

Quả lê là một loại thực phẩm quý đứng đầu danh sách trong trăm loại quả (bách quả chi tông) về công dụng tư âm nhuận táo, thanh nhiệt tiêu đờm và được sử dụng hầu hết trong việc điều trị bệnh hô hấp. Quả lê còn có tên gọi khác là mật văn, khoái quả, ngọc nhũ,...

Theo như Y Học Cổ Truyền, quả lê thường có tính mát, hơi chua, có công dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, nhuận phế, giảm ho, dưỡng huyết sinh tân, thanh tâm giáng hỏa, tiêu độc, nhuận trường,... Theo như Bản thảo huyền tông thì quả lê để sống có công dụng thanh nhiệt, nhuận táo cho lục phủ và nếu như bạn nấu chín thì bổ âm cho ngũ tạng.

Quả lê không chỉ ngọt mát mà còn có 6 công dụng vàng cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

6 Công dụng nổi bật của quả lê đối với sức khỏe

"Vua" chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa vượt trội

Lê là một trong những loại trái cây giàu chất xơ nhất. Phần lớn chất xơ này tồn tại dưới dạng chất xơ hòa tan (Pectin) và chất xơ không hòa tan.

Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột, từ đó ngăn ngừa và điều trị táo bón hiệu quả.

Chất xơ hòa tan hoạt động như Prebiotic, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và cải thiện tiêu hóa tổng thể.

Quả lê không chỉ ngọt mát mà còn có 6 công dụng vàng cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào

Lê, đặc biệt là lê có vỏ, chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như Flavonoid và Axit Chlorogenic. Các hợp chất này giúp: Trung hòa các gốc tự do có hại, giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa; Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch và tiểu đường.

Hỗ trợ tim mạch và ổn định huyết áp

Các Flavonoid và chất xơ trong quả lê đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim. Chất xơ giúp giảm mức Cholesterol xấu (LDL) trong máu. Bên cạnh đó, lê còn chứa Kali, khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng lượng muối trong cơ thể, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp.

Quả lê không chỉ ngọt mát mà còn có 6 công dụng vàng cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mặc dù có vị ngọt, lê có chỉ số đường huyết (GI) tương đối thấp và giàu chất xơ. Chất xơ làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, giúp ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ lê thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Thanh nhiệt, giải độc và nhuận phế

Trong y học cổ truyền, lê được xem là vị thuốc quý có tính mát, vị ngọt, công dụng chính là thanh nhiệt, giải độc và nhuận phế. Lê thường được dùng để: Giảm ho, làm dịu cổ họng và giảm đờm; Cung cấp nước và làm mát cơ thể hiệu quả trong mùa khô nóng.

Quả lê không chỉ ngọt mát mà còn có 6 công dụng vàng cho sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường miễn dịch nhờ Vitamin C

Lê cung cấp một lượng đáng kể Vitamin C và Vitamin K. Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng giúp củng cố hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng. Vitamin K lại cần thiết cho quá trình đông máu và duy trì sức khỏe của xương.

Lời khuyên khi thưởng thức Lê

Để tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng của quả lê, bạn nên ăn lê cả vỏ, vì phần vỏ chứa một lượng lớn chất xơ và chất chống oxy hóa. Bạn có thể ăn lê tươi trực tiếp, làm salad, hoặc chưng lê với mật ong để làm dịu cơn ho và bổ phổi.

Quả lê cực tốt cho sức khỏe nhưng ăn sai cách sẽ cực độc, nhất là 3 đối tượng này

Quả lê cực tốt cho sức khỏe nhưng ăn sai cách sẽ cực độc, nhất là 3 đối tượng này

Lê là loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Nhưng loại quả này sẽ trở thành chất gây hại nếu bạn ăn không đúng cách và không phải ai cũng có thể ăn lê thoải mái.

Xem thêm
Từ khóa:   quả lê công dụng của quả lê dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 2 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết

Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết

Rau má được mệnh danh là thảo dược giải nhiệt với 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau má được mệnh danh là thảo dược giải nhiệt với 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe