Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết công dụng thực sự của nó

Tâm sự 22/12/2025 14:15

Dù em đang tức điên lên nhưng vẫn cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại. Em dắt hai con sang nhà ngoại chơi, em phải nói chuyện ra ngô ra khoai với chồng. Đến khi chồng vừa về tới cửa nhà, em cầm chai dung dịch kia.

Em là người mẹ của hai đứa nhóc 6 và 7 tuổi, là vợ của ông chồng hay quên nhất hệ mặt trời. Em dù đi làm vẫn cố gắng dậy từ sớm để nấu ăn cho ba cha con. Biết chồng hay quên nên em luôn chuẩn bị quần áo, cặp túi cho chồng mỗi sáng đi làm. Đi làm cực thế nào em cũng cố gắng về nấu cho gia đình bữa cơm tối. Ăn cơm xong thì em lại lo lau dọn nhà cửa, từng ngóc ngách một. Em thậm chí chẳng có thời gian để nhìn mình trong gương, huống hồ là làm đẹp.

Em yêu thương, lo lắng cho chồng con như thế nên khi thấy một lọ dung dịch lạ trong túi của chồng mới choáng váng tới mức run rẩy. Đó là một chai dung dịch vệ sinh phụ nữ. Đây rõ ràng không phải là loại em hay xài, vậy chồng mua cho ai? Vậy thì chỉ có thể là chồng ngoại tình rồi mua cho bồ. Nghĩ thế mà em lòng nóng phừng phừng, nếu không lôi cái áo chồng nhét trong góc nhà ra giặt thì sao em lại biết bí mật của chồng thế này?

Dù em đang tức điên lên nhưng vẫn cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại. Em dắt hai con sang nhà ngoại chơi, em phải nói chuyện ra ngô ra khoai với chồng. Đến khi chồng vừa về tới cửa nhà, em cầm chai dung dịch kia, lao nhanh ra tra hỏi chồng:

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết công dụng thực sự của nó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Anh khai ngay cho tôi, anh cặp với con nào?”.

Chồng em giật mình đánh rơi cả cặp táp, ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Anh ấy còn hỏi ngược lại em:

“Em làm sao thế?”.

Em bừng bừng lửa giận giơ cái chai ra trước mặt chồng:

“Chứ đây là cái gì? Anh mua cho con nào?”.

Chồng em “à” một tiếng rồi bảo mua cho tôi hôm qua nhưng lại quên đưa ra. Em bất ngờ một chút rồi lại nghi ngờ, sao có thể? Em có bao giờ dùng loại này? Hay chồng mình lại lấy cái cớ hay quên ra để che đậy tội lỗi?

Nhưng dù có nghĩ theo hướng nào thì em cũng thấy tủi thân ghê gớm. Chồng mua thứ đó cho mình thì cũng làm mình thấy tự ti, cảm thấy mình không biết chăm sóc bản thân nên mới như thế. Còn nếu chồng có bồ bên ngoài rồi giờ giấu em thì em lại càng thấy ấm ức, tổn thương hơn. Em cứ vậy mà khóc không dứt trước mặt chồng.

Chồng em thấy thế thì hoảng cả lên, hết thề thốt rồi lại giao hết điện thoại, thẻ ngân hàng cho em cầm. Anh ấy còn nói từ lúc em sinh con xong thì bỏ bê bản thân, hay bảo bị ngứa ngáy nên ông ấy mới tìm hiểu rồi ra ngoài mua về cho em. Em nghe thế thì cũng nguôi nguôi.

Qua chuyện này thì em vẫn cảnh giác với ông chồng thật thà của mình. Nhưng đồng thời, em cũng chú ý chăm sóc bản thân. Phụ nữ không biết chăm sóc bản thân thì dù chồng chung thủy cũng thấy tự ti, mà chồng ngoại tình thì càng đau đớn tủi thân hơn. Bởi thế, em quyết định sẽ bớt ôm đồm việc vào người. Chồng em thấy vậy cũng phụ giúp vợ, còn giục em đi làm đẹp, mua sắm để vui vẻ hơn.

Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

