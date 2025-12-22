Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ riêng với con của mình, chồng áp tai nghe lén thì 'rụng rời' tay chân trước bí mật được tiết lộ

Tâm sự 22/12/2025 12:30

Con gái tôi đang cầm điện thoại của vợ để gọi video call. Tôi nghe giọng của người bên kia thì biết ngay đó là vợ cũ của mình. Tôi thật sự tức giận, tôi không muốn cô ta liên lạc với con gái mình, cô ta không xứng đáng làm mẹ của con tôi.

Tôi 35 tuổi, từng ly hôn và có một con gái riêng. Vợ cũ phản bội khiến tôi oán hận. Tôi không cho vợ gặp hay liên lạc với con như đòn trả thù khiến cô ấy cả đời này cũng phải hối hận. Sau khi ly hôn, vợ cũ ra nước ngoài. Nửa năm sau, tôi nhanh chóng kết hôn với Vy.

Vy là gái tân, hiền lành và nhân hậu, là giáo viên mầm non. Tôi quen biết cô ấy trong một lần cùng bạn bè đi làm từ thiện trong chùa. Vy ưa nhìn, thường xuyên đến chùa phụ giúp. Ngày đó nhìn thấy cô ấy chơi đùa với bọn trẻ trong chùa, tôi liền nghĩ đây có thể là người mẹ tốt cho con gái của mình. Tôi ích kỷ nghĩ cho con đầu tiên, nhưng tôi cũng có tình cảm chân thành với Vy.

Biết Vy chưa từng kết hôn lại lấy đàn ông từng ly hôn như tôi sẽ chịu thiệt thòi trong mắt người khác, nên tôi hết lòng chăm lo cho cô ấy và gia đình vợ. Tôi đưa vợ tiền để gửi về nhà, giúp bố mẹ cô ấy sửa chữa nhà. Bố mẹ cô ấy ban đầu không thích tôi, nhưng thấy sự kiên trì và thật lòng của tôi thì dần trở nên quý mền tôi. Từ ngày về sống cùng nhau, Vy yêu thương và chăm sóc cho con riêng của chồng như con ruột của mình.

 

Thông thường tôi và vợ sẽ ngủ một phòng, con gái 6 tuổi của tôi sẽ ngủ riêng. Nhưng gần đây, bỗng dưng vợ tôi nói muốn ngủ cùng con, con bé cũng nói muốn được ngủ với mẹ vài hôm. Tôi nghe thế thì thấy lạ nhưng vẫn đồng ý. Dù sao cả hai gần gũi với nhau hơn thì tình cảm càng gắn bó.

Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ riêng với con của mình, chồng áp tai nghe lén thì 'rụng rời' tay chân trước bí mật được tiết lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, vợ tôi sang phòng con gái từ 8 giờ tối, nói là muốn sang đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ. Đến khoảng 9 giờ thì tôi đi ngang qua phòng ngủ của con gái, nhẹ nhàng mở hé cửa ra xem hai mẹ con đang làm gì. Cảnh tưởng trước mặt khiết tôi chết sững.

Con gái tôi đang cầm điện thoại của vợ để gọi video call. Tôi nghe giọng của người bên kia thì biết ngay đó là vợ cũ của mình. Tôi thật sự tức giận, tôi không muốn cô ta liên lạc với con gái mình, cô ta không xứng đáng làm mẹ của con tôi. Tôi đi tới giật điện thoại trên tay con, định lôi vợ vào phòng nói chuyện thì nghe tiếng con gái khóc nấc lên:

“Bố ơi bố đừng la mẹ Vy, là do con khóc đòi mẹ Vy gọi cho mẹ Phượng (tên vợ cũ của tôi). Bố đừng la mẹ Vy, con xin lỗi bố”.

Tôi thấy con khóc thì lòng mềm đi, vội dỗ con nín. Tôi hứa với con sẽ không la vợ thì con bé mới nín khóc rồi ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Khi về phòng, vợ tôi xin lỗi tôi rồi nói:

“Em biết anh giận vợ cũ nhưng con gái anh đâu có lỗi gì. Mình được nhìn mặt ba mẹ mà lại bắt con gái mình không được nhìn thấy mẹ thì sao mà được hả anh? Em biết anh giận em nhiều chuyện, nhưng mà em cũng chỉ vì thấy thương con bé thôi. Trẻ con thì đâu có tội tình gì đâu anh”.

Tôi không trả lời vợ, cũng không tức giận với cô ấy nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn cái gai khó nhổ vì bị vợ cũ phản bội. Tôi cũng biết mình không đúng khi bắt con không được gặp mẹ, chắc tôi cần thêm thời gian. Qua chuyện này, tôi càng yêu thương người vợ hiện tại của mình hơn. Cô ấy tin tưởng tôi nên mới không ghen tuông với vợ cũ, lại còn vì con gái của tôi mà lén liên lạc với vợ cũ. Tôi thật sự rất nể trọng và biết ơn cô ấy.

Thấy vợ cũ hối hả vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Thấy vợ cũ hối hả vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Đến một lần tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong bệnh viện. Hôm đó, tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì thấy vợ cũ cầm một hộp đồ ăn đi vào. Tôi hỏi thăm thì cô ấy nói đang đến chăm bạn trai ngã bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Sức khỏe 26 phút trước
Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết công dụng thực sự của nó

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết công dụng thực sự của nó

Tâm sự 30 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Sau đêm nay, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Lần đầu về quê vợ, nằm nhờ phòng mẹ vợ mà tôi 'lạnh sống lưng' khi chạm phải thứ lộm cộm dưới chiếu

Lần đầu về quê vợ, nằm nhờ phòng mẹ vợ mà tôi 'lạnh sống lưng' khi chạm phải thứ lộm cộm dưới chiếu

Tâm sự 36 phút trước
Nhập viện 2 lần chỉ sau 1 tháng cưới, tôi 'hóa đá' khi bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Nhập viện 2 lần chỉ sau 1 tháng cưới, tôi 'hóa đá' khi bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Cháy lớn bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở TP.HCM, khói lửa đỏ rực một vùng trời

Cháy lớn bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở TP.HCM, khói lửa đỏ rực một vùng trời

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ riêng với con của mình, chồng áp tai nghe lén thì 'rụng rời' tay chân trước bí mật được tiết lộ

Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ riêng với con của mình, chồng áp tai nghe lén thì 'rụng rời' tay chân trước bí mật được tiết lộ

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu 'trị chồng' thâm thúy khiến tôi cứ nhìn thấy nhân tình là 'buồn nôn tái mặt'

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu 'trị chồng' thâm thúy khiến tôi cứ nhìn thấy nhân tình là 'buồn nôn tái mặt'

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Triệu Lộ Tư chiếm vị trí trung tâm tại sự kiện, trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm

Triệu Lộ Tư chiếm vị trí trung tâm tại sự kiện, trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/12/2025), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/12/2025), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết công dụng thực sự của nó

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết công dụng thực sự của nó

Lần đầu về quê vợ, nằm nhờ phòng mẹ vợ mà tôi 'lạnh sống lưng' khi chạm phải thứ lộm cộm dưới chiếu

Lần đầu về quê vợ, nằm nhờ phòng mẹ vợ mà tôi 'lạnh sống lưng' khi chạm phải thứ lộm cộm dưới chiếu

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu 'trị chồng' thâm thúy khiến tôi cứ nhìn thấy nhân tình là 'buồn nôn tái mặt'

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu 'trị chồng' thâm thúy khiến tôi cứ nhìn thấy nhân tình là 'buồn nôn tái mặt'

Thấy vợ cũ hối hả vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Thấy vợ cũ hối hả vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Tình cờ thấy người yêu cũ tiều tụy trước cổng viện, tôi lén bám theo để rồi 'đau đứt ruột' trước những gì cô ấy đang gánh chịu

Tình cờ thấy người yêu cũ tiều tụy trước cổng viện, tôi lén bám theo để rồi 'đau đứt ruột' trước những gì cô ấy đang gánh chịu

Vừa ký đơn ly hôn theo ý vợ, tôi 'ngã quỵ' khi biết sự thật đớn đau cô ấy đã giấu suốt 3 tháng qua

Vừa ký đơn ly hôn theo ý vợ, tôi 'ngã quỵ' khi biết sự thật đớn đau cô ấy đã giấu suốt 3 tháng qua