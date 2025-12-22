Thấy vợ cũ hối hả vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Tâm sự 22/12/2025 11:24

Đến một lần tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong bệnh viện. Hôm đó, tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì thấy vợ cũ cầm một hộp đồ ăn đi vào. Tôi hỏi thăm thì cô ấy nói đang đến chăm bạn trai ngã bệnh.

Tôi và vợ cũ từng ở bên nhau 3 năm rồi ly hôn. Người sai trước là tôi, người đề nghị ly hôn là vợ cũ. Tôi sai khi lỡ cảm nắng người đồng nghiệp trong công ty, nhưng tôi chưa từng làm gì quá giới hạn. Ban đầu vợ cũ không vì chuyện này mà muốn ly hôn chồng. Nhưng tôi không biết hối lỗi, vô tâm và lạnh nhạt khiến vợ ngày một mệt mỏi. Khoảng cách giữa vợ chồng ngày một lớn, vợ tôi quyết định ly hôn. Tôi cũng chẳng còn nhiều tình cảm với vợ nên đồng ý.

Sau khi ly hôn, tôi và người đồng nghiệp kia chính thức ở bên nhau. Nhưng chỉ được một năm thì chúng tôi chia tay. Lý do là vì cô ấy không thể như vợ tôi. Cô ấy không biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, càng không muốn lấy tôi. Cô ấy không muốn có con, không muốn ràng buộc với việc làm vợ, làm mẹ. 

Sau khi chia tay với nhân tình, tôi luôn nghĩ về vợ cũ nhưng tôi lại không đủ can đảm liên lạc lại với cô ấy. Tôi là người có lỗi với vợ cũ, tôi không có tư cách để xin cô ấy cho mình một cơ hội.

Thấy vợ cũ hối hả vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đến một lần tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong bệnh viện. Hôm đó, tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì thấy vợ cũ cầm một hộp đồ ăn đi vào. Tôi hỏi thăm thì cô ấy nói đang đến chăm bạn trai ngã bệnh. Cô ấy có vẻ không muốn trò chuyện thêm với tôi nên viện cớ phải đi liền. Tôi cũng không giữ cô ấy lại nhưng âm thầm đi theo sau. Đến phòng bệnh của người đàn ông kia, tôi chỉ đứng bên ngoài len lén nhìn vào không để cả hai phát hiện.

 

Người đàn ông kia so với tôi thì không hề hơn tôi về mặt ngoại hình. Nhưng vợ cũ luôn nhìn anh ta dịu dàng, lời nói ra luôn ngọt ngào dỗ dành. Cô ấy nói đã nấu cho anh ta cháo lươn rất ngon. Tôi lặng người nhớ lại đây là món vợ tôi nấu ngon nhất, mỗi khi tôi bệnh cô ấy đều làm rồi dỗ tôi ăn để mau lấy lại sức.

Nhưng giờ trước mắt tôi, cô ấy đang làm những việc đó cho một người đàn ông khác. Lòng tôi nóng lên vì ghen tuông, tôi quay lưng đi ra khỏi bệnh viện vì không muốn nhìn thấy nữa. Trở về nhà, tôi mất ngủ cả đêm vì hình ảnh vợ cũ chăm sóc người cũ tận tình. Tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa. Liệu tôi có còn cơ hội hay không?

Mải mê chạy theo nhân tình bỏ rơi vợ yếu, chồng về thăm nhà bất chợt thì 'ngã quỵ' khi nhìn anh hàng xóm chăm sóc vợ thay mình

Mải mê chạy theo nhân tình bỏ rơi vợ yếu, chồng về thăm nhà bất chợt thì 'ngã quỵ' khi nhìn anh hàng xóm chăm sóc vợ thay mình

Mới hai tháng sống xa vợ, tôi sa vào mối quan hệ với một người phụ nữ khác. Đó là cô hàng xóm ở cạnh phòng trọ của tôi, cô ấy từng có một đời chồng. Tôi không quá yêu người phụ nữ này, chỉ thấy vui được lúc nào thì tính lúc đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu 'trị chồng' thâm thúy khiến tôi cứ nhìn thấy nhân tình là 'buồn nôn tái mặt'

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu 'trị chồng' thâm thúy khiến tôi cứ nhìn thấy nhân tình là 'buồn nôn tái mặt'

Tâm sự 9 phút trước
Triệu Lộ Tư chiếm vị trí trung tâm tại sự kiện, trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm

Triệu Lộ Tư chiếm vị trí trung tâm tại sự kiện, trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm

Sao quốc tế 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/12/2025), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/12/2025), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Bắt khẩn cấp người đàn ông dùng dao tấn công con gái

Bắt khẩn cấp người đàn ông dùng dao tấn công con gái

Đời sống 51 phút trước
Người dân phá cabin, cứu cặp vợ chồng mắc kẹt trong xe tải sau tai nạn

Người dân phá cabin, cứu cặp vợ chồng mắc kẹt trong xe tải sau tai nạn

Đời sống 55 phút trước
Gừng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng dùng thế nào để an toàn?

Gừng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng dùng thế nào để an toàn?

Sống khỏe 1 giờ 7 phút trước
Thấy vợ cũ hối hả vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Thấy vợ cũ hối hả vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Ngồi trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Ngồi trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Bước sang năm mới (năm 2026), vận may theo gió ùa vào nhà, 3 con giáp BẠC VÀNG ĐẦY KHO, rộng đường thăng tiến, Phúc Khí vây quanh

Bước sang năm mới (năm 2026), vận may theo gió ùa vào nhà, 3 con giáp BẠC VÀNG ĐẦY KHO, rộng đường thăng tiến, Phúc Khí vây quanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Kể từ ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Danh tính nam bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong ở tỉnh Vĩnh Long

Danh tính nam bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong ở tỉnh Vĩnh Long

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ riêng với con của mình, chồng áp tai nghe lén thì 'rụng rời' tay chân trước bí mật được tiết lộ

Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ riêng với con của mình, chồng áp tai nghe lén thì 'rụng rời' tay chân trước bí mật được tiết lộ

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu 'trị chồng' thâm thúy khiến tôi cứ nhìn thấy nhân tình là 'buồn nôn tái mặt'

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu 'trị chồng' thâm thúy khiến tôi cứ nhìn thấy nhân tình là 'buồn nôn tái mặt'

Tình cờ thấy người yêu cũ tiều tụy trước cổng viện, tôi lén bám theo để rồi 'đau đứt ruột' trước những gì cô ấy đang gánh chịu

Tình cờ thấy người yêu cũ tiều tụy trước cổng viện, tôi lén bám theo để rồi 'đau đứt ruột' trước những gì cô ấy đang gánh chịu

Vừa ký đơn ly hôn theo ý vợ, tôi 'ngã quỵ' khi biết sự thật đớn đau cô ấy đã giấu suốt 3 tháng qua

Vừa ký đơn ly hôn theo ý vợ, tôi 'ngã quỵ' khi biết sự thật đớn đau cô ấy đã giấu suốt 3 tháng qua

Đêm tân hôn chồng 'cuỗm' vàng mất tích, sáng hôm sau quay về với 'vật lạ' trên tay khiến cô dâu chết lặng vì sự thật

Đêm tân hôn chồng 'cuỗm' vàng mất tích, sáng hôm sau quay về với 'vật lạ' trên tay khiến cô dâu chết lặng vì sự thật

Đến nhà vợ cũ thấy ảnh cưới 3 năm trước vẫn treo ở chỗ cũ, tôi 'bật khóc' khi biết sự thật đau lòng cô ấy đang giấu giếm

Đến nhà vợ cũ thấy ảnh cưới 3 năm trước vẫn treo ở chỗ cũ, tôi 'bật khóc' khi biết sự thật đau lòng cô ấy đang giấu giếm