Mải mê chạy theo nhân tình bỏ rơi vợ yếu, chồng về thăm nhà bất chợt thì 'ngã quỵ' khi nhìn anh hàng xóm chăm sóc vợ thay mình

Tâm sự gia đình 22/12/2025 00:49

Mới hai tháng sống xa vợ, tôi sa vào mối quan hệ với một người phụ nữ khác. Đó là cô hàng xóm ở cạnh phòng trọ của tôi, cô ấy từng có một đời chồng. Tôi không quá yêu người phụ nữ này, chỉ thấy vui được lúc nào thì tính lúc đó.

Tôi và Nhi lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Hai năm đầu, chúng tôi không quá mong ngóng con, nghĩ là cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nhưng đến năm thứ ba rồi thứ tư vẫn chưa có con, lại nghe bố mẹ hai bên thúc giục, vợ chồng tôi càng căng thẳng. Nhi khuyên cả hai nên đi thăm khám nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi khỏe mạnh thế này, chẳng có bệnh gì mà phải đi đến những chỗ đó. Nghe Nhi nói nhiều lần, tôi tức giận quát lên:

“Anh không có vấn đề gì hết, lỗi là tại em mà, không phải sao?”. 

Vợ tôi nhìn tôi chết sững. Tôi biết mình nói quá lời nhưng cũng chẳng nói xin lỗi vợ vì tôi không nói sai. Trước khi lấy nhau, Nhi từng phá thai vì bị người yêu bỏ rơi, điều kiện cô ấy lúc đó cũng không thể một mình nuôi con. Lúc yêu nhau, nghe vợ thật thà chia sẻ như thế, tôi chưa từng chê bai, thậm chí còn thấy thương cô ấy. Nhưng giờ đã lấy nhau 4 năm vẫn không có con thì tôi lại thấy hối hận. 

Vì chuyện con cái không thuận lợi nên tình cảm vợ chồng tôi càng bị rạn nứt. Tôi chán nản, quyết định chuyển công tác đến một thành phố khác. Từ ngày xa nhà, tôi rất ít khi chủ động gọi điện cho vợ. Tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn vợ nhưng lại không nỡ, dù sao cũng đã bên nhau lâu như thế rồi.

Mải mê chạy theo nhân tình bỏ rơi vợ yếu, chồng về thăm nhà bất chợt thì 'ngã quỵ' khi nhìn anh hàng xóm chăm sóc vợ thay mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới hai tháng sống xa vợ, tôi sa vào mối quan hệ với một người phụ nữ khác. Đó là cô hàng xóm ở cạnh phòng trọ của tôi, cô ấy từng có một đời chồng. Tôi không quá yêu người phụ nữ này, chỉ thấy vui được lúc nào thì tính lúc đó. Nào ngờ vợ tôi bất ngờ lên thăm tôi thì chứng kiến màn ngoại tình của chồng. Cô ấy tức giận bỏ về, không nói một lời nào. Ban đầu tôi cũng chẳng hoảng loạn, nhưng ngay hôm sau tôi đã trở về nhà. Tôi vẫn không muốn ly hôn với vợ.

Khi tôi về đến đầu ngõ, tôi nấn ná một lúc chưa bước vào nhà. Tôi thấy vợ đang quét sân thì bỗng dưng loạng choạng như sắp ngất. Tôi định chạy vào thì bất ngờ thấy một bóng người vụt chạy tới, đỡ lấy vợ tôi. Đó là anh hàng xóm kế bên nhà tôi bấy lâu nay.

Cơn ghen tuông trông tôi trỗi dậy. Tôi hùng hổ chạy tới kéo vợ về phía mình. Tôi trừng mình nhìn anh ta. Chẳng ngờ anh ta không sợ, còn một mực nắm lấy tay vợ tôi. Anh ta nói:

“Anh có quyền gì mà nổi giận. Anh bỏ rơi vợ rồi lăng nhăng bên ngoài thì đừng có về đây nữa. Tôi nói cho anh biết tôi nhịn anh lâu rồi, giờ tôi sẽ bảo vệ mẹ con cô ấy, anh đừng hòng có cơ hội lần nữa”.

Tôi chết sững nghe cụm từ “mẹ con cô ấy” từ miệng tên hàng xóm kia. Tôi nhìn vợ trân trối như hỏi lại vợ rốt cuộc tôi có nghe nhầm không. Vợ tôi hất tay tôi ra, lạnh giọng nói:

“Đúng là tôi có thai, là con của anh đó. Nhưng tôi không ở với anh nữa, tôi viết đơn ly hôn rồi, anh về rồi thì vào ký đơn đi”.

Cảm xúc trong tôi lúc đó lẫn lộn giữa vui mừng, hối hận và hoảng sợ. Tôi biết mình có lỗi với vợ, tôi biết mình ích kỷ nhưng đến cùng tôi cũng không muốn ly hôn vợ mà. Nhưng giờ tôi phải làm sao để vợ tha thứ, làm sao để giành lại cô ấy đây?

Lần đầu tiên động tay giặt đồ giúp vợ, tôi 'chết lặng' khi phát hiện bí mật cô ấy giấu kín nhiều năm qua

Lần đầu tiên động tay giặt đồ giúp vợ, tôi 'chết lặng' khi phát hiện bí mật cô ấy giấu kín nhiều năm qua

Vì sợ vợ có tiền ra ngoài tìm đàn ông, mỗi tháng tôi chỉ gửi cho cô ấy 8 triệu chi tiêu. Nếu vợ cần thêm thì phải nói tôi biết dùng tiền để làm gì, nếu hợp lý thì tôi sẽ gửi thêm cho cô ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mải mê chạy theo nhân tình bỏ rơi vợ yếu, chồng về thăm nhà bất chợt thì 'ngã quỵ' khi nhìn anh hàng xóm chăm sóc vợ thay mình

Mải mê chạy theo nhân tình bỏ rơi vợ yếu, chồng về thăm nhà bất chợt thì 'ngã quỵ' khi nhìn anh hàng xóm chăm sóc vợ thay mình

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Lần đầu tiên động tay giặt đồ giúp vợ, tôi 'chết lặng' khi phát hiện bí mật cô ấy giấu kín nhiều năm qua

Lần đầu tiên động tay giặt đồ giúp vợ, tôi 'chết lặng' khi phát hiện bí mật cô ấy giấu kín nhiều năm qua

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Tình cờ thấy người yêu cũ tiều tụy trước cổng viện, tôi lén bám theo để rồi 'đau đứt ruột' trước những gì cô ấy đang gánh chịu

Tình cờ thấy người yêu cũ tiều tụy trước cổng viện, tôi lén bám theo để rồi 'đau đứt ruột' trước những gì cô ấy đang gánh chịu

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Vừa ký đơn ly hôn theo ý vợ, tôi 'ngã quỵ' khi biết sự thật đớn đau cô ấy đã giấu suốt 3 tháng qua

Vừa ký đơn ly hôn theo ý vợ, tôi 'ngã quỵ' khi biết sự thật đớn đau cô ấy đã giấu suốt 3 tháng qua

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Đêm tân hôn chồng 'cuỗm' vàng mất tích, sáng hôm sau quay về với 'vật lạ' trên tay khiến cô dâu chết lặng vì sự thật

Đêm tân hôn chồng 'cuỗm' vàng mất tích, sáng hôm sau quay về với 'vật lạ' trên tay khiến cô dâu chết lặng vì sự thật

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Đến nhà vợ cũ thấy ảnh cưới 3 năm trước vẫn treo ở chỗ cũ, tôi 'bật khóc' khi biết sự thật đau lòng cô ấy đang giấu giếm

Đến nhà vợ cũ thấy ảnh cưới 3 năm trước vẫn treo ở chỗ cũ, tôi 'bật khóc' khi biết sự thật đau lòng cô ấy đang giấu giếm

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa, tôi 'điếng người' nghe lời thú nhận của anh hàng xóm lúc cho ở nhờ

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa, tôi 'điếng người' nghe lời thú nhận của anh hàng xóm lúc cho ở nhờ

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Mở cửa lúc nửa đêm, tôi 'lạnh người' thấy áo chị gái ướt sũng, sự thật phía sau lớp vải khiến tôi ám ảnh cả đời

Mở cửa lúc nửa đêm, tôi 'lạnh người' thấy áo chị gái ướt sũng, sự thật phía sau lớp vải khiến tôi ám ảnh cả đời

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Ngỡ gặp được đại gia qua app hẹn hò, tôi 'hóa đá' khi bữa tiệc buffet sang chảnh kết thúc theo cách không tưởng

Ngỡ gặp được đại gia qua app hẹn hò, tôi 'hóa đá' khi bữa tiệc buffet sang chảnh kết thúc theo cách không tưởng

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Gửi 10 triệu mừng bạn thân sinh con, tôi 'hóa đá' nhận lại tin nhắn phản hồi

Gửi 10 triệu mừng bạn thân sinh con, tôi 'hóa đá' nhận lại tin nhắn phản hồi

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Hai 22/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi ngày mới, thứ Hai 22/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp vận đổi sao dời, đón vận may lớn, tiền bạc phát ầm ầm, trăm sự suôn sẻ, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp vận đổi sao dời, đón vận may lớn, tiền bạc phát ầm ầm, trăm sự suôn sẻ, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lần đầu tiên động tay giặt đồ giúp vợ, tôi 'chết lặng' khi phát hiện bí mật cô ấy giấu kín nhiều năm qua

Lần đầu tiên động tay giặt đồ giúp vợ, tôi 'chết lặng' khi phát hiện bí mật cô ấy giấu kín nhiều năm qua

Nửa đêm mưa gió chồng vắng nhà, bố chồng gõ cửa đề nghị một 'giao dịch' đổi chác khiến tôi 'rụng rời' tay chân

Nửa đêm mưa gió chồng vắng nhà, bố chồng gõ cửa đề nghị một 'giao dịch' đổi chác khiến tôi 'rụng rời' tay chân

Vừa đi công tác 3 ngày trở về, nhờ vợ đưa đồ đi tắm mà tôi 'chết đứng' khi nhìn thứ cô ấy đang cầm trên tay

Vừa đi công tác 3 ngày trở về, nhờ vợ đưa đồ đi tắm mà tôi 'chết đứng' khi nhìn thứ cô ấy đang cầm trên tay

Cố sức mở cánh tủ bếp bị kẹt, tôi 'ngã quỵ' khi thấy thứ chồng giấu kín bên trong, một sự thật 'rùng mình' được phơi bày

Cố sức mở cánh tủ bếp bị kẹt, tôi 'ngã quỵ' khi thấy thứ chồng giấu kín bên trong, một sự thật 'rùng mình' được phơi bày

Đang trong đám tang mẹ, vừa thấy mặt vợ cũ, gã chồng bội bạc giới thiệu một câu khiến vợ mới 'mặt cắt' không còn giọt máu

Đang trong đám tang mẹ, vừa thấy mặt vợ cũ, gã chồng bội bạc giới thiệu một câu khiến vợ mới 'mặt cắt' không còn giọt máu

Mừng thọ mẹ chồng 5 triệu kèm một câu nói 'nhẹ như lông hồng', tôi khiến bà 'tái mét' phải trả lại tiền ngay lập tức

Mừng thọ mẹ chồng 5 triệu kèm một câu nói 'nhẹ như lông hồng', tôi khiến bà 'tái mét' phải trả lại tiền ngay lập tức