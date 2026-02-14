Sau hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 14/02/2026 04:50

3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng xán lạn và suôn sẻ trăm bề. Chính Quan xuất hiện cho thấy con giáp này đang có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bản mệnh đừng ngại khó khăn vất vả mà hãy cố gắng hết mình để đạt được kết quả như ý. Đặc biệt là người làm kinh doanh sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ yên ấm hòa hợp. Mối quan hệ của con giáp này và nửa kia đang rất êm ấm và viên mãn. Nếu còn độc thân thì nhân duyên vượng sẽ mang tới cho bạn một người bạn đời lý tưởng.

Sau hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài lộc của người tuổi Thìn sẽ trở nên ổn định và suôn sẻ. Với sự thông minh, nhạy bén thì bản mệnh sẽ có thể sớm tìm ra hướng giải quyết thông minh cho vấn đề đang gặp phải. Song, con giáp này đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp nên hạn chế khả năng phát triển của bản thân.

Chuyện tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên khá tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui mới. Bạn sẵn sàng quan tâm đến nửa kia hơn, đồng thời cũng có thể dành cho đối phương những sự giúp đỡ thiết thực hơn. Người độc thân cũng sớm tìm được "người bạn tri kỉ" đồng hành bên cạnh mình.

Sau hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất tương đối suôn sẻ và sẽ nhận được phần thưởng, tiền thưởng bất ngờ trong thời gian tới. Cụ thể, về tài lộc, bản mệnh có thể có thêm thu nhập về tiền lương, nếu đầu tư vào quản lý tài sản hoặc hợp tác thì đều có cơ hội nhưng cần lưu ý. 

Về công việc, con giáp này có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, dễ đạt được thành quả, kết quả mỹ mãn. Về phương diện tình cảm, tình yêu đôi lứa hạnh phúc, đẹp đẽ, người độc thân dễ dàng tìm được ý trung nhân.

Sau hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 14/2/2026, 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'làm bạn' với quý nhân, cuộc sống thăng hoa viên mãn đáng mong chờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 14/2/2026, 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'làm bạn' với quý nhân, cuộc sống thăng hoa viên mãn đáng mong chờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang

Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 35 phút trước
"Cứu tinh" cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy

"Cứu tinh" cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy

Giảm cân 2 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sau hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/2/2026), 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/2/2026), 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Cuối ngày hôm nay (14/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Không đánh ghen, không ồn ào: Cách mẹ bỉm 2 con "kéo" chồng khỏi nhân tình khiến ai nấy đều ngả mũ

Không đánh ghen, không ồn ào: Cách mẹ bỉm 2 con "kéo" chồng khỏi nhân tình khiến ai nấy đều ngả mũ

Ngoại tình 7 giờ 11 phút trước
Nửa đêm tiếng động lạ từ phòng chị dâu khiến tôi chết đứng, đẩy cửa xông vào mới thấu rõ bộ mặt thật của chồng

Nửa đêm tiếng động lạ từ phòng chị dâu khiến tôi chết đứng, đẩy cửa xông vào mới thấu rõ bộ mặt thật của chồng

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước
Vợ cũ xuất hiện trong bộ dạng "thiếu vải" sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị lúc nửa đêm khiến tôi sốc nặng

Vợ cũ xuất hiện trong bộ dạng "thiếu vải" sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị lúc nửa đêm khiến tôi sốc nặng

Tâm sự 8 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 14/2/2026, 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'làm bạn' với quý nhân, cuộc sống thăng hoa viên mãn đáng mong chờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 14/2/2026, 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'làm bạn' với quý nhân, cuộc sống thăng hoa viên mãn đáng mong chờ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/2/2026), 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/2/2026), 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Cuối ngày hôm nay (14/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Cuối ngày hôm nay (14/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Sau đêm nay, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Sau đêm nay, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù