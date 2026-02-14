Trong 2 ngày 28, 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Trong 2 ngày 28, 29 Tết Bính Ngọ, công việc của Ngọ diễn ra khá thuận lợi, bạn nhanh chóng giải quyết tốt những nhiệm vụ được giao cuối năm, không cần phải đi sớm về muộn như trước nữa. Bạn trẻ tuổi này ngoại giao cực tốt, chiếm được lòng yêu mến của đồng nghiệp nhờ cách ăn nói lọt tai.

Chính Tài khiến tiền bạc của Ngọ khá lên trông thấy. Sau mỗi vấp ngã bạn lại rút được kinh nghiệm sâu sắc để lần sau không phạm phải lỗi lầm nữa. Tiền thưởng cuối năm cho thấy bạn có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá, không cần phải vay mượn như trước nữa. Nhờ ảnh hưởng tích cực của cục diện ngũ hành Hỏa sinh Thổ, nữ tuổi Ngọ dần quên đi hình bóng của người cũ, sẵn sàng tìm hiểu người mới. Bạn sống chậm hơn, yêu thương nhiều hơn, và trân trọng những gì bạn đang có.

Trong 2 ngày 28, 29 Tết Bính Ngọ, tuổi Mão đối diện với những thử thách về ý chí. Bản mệnh sẽ có một số những biến cố bất ngờ trong công việc, đòi hỏi khả năng phán đoán tình hình cũng như sự khôn ngoan dù cho phải chia sẻ những lợi ích trước mắt nhưng về lâu dài sẽ có những sự tác động đáng kể.

Đôi lúc có những vấn đề chẳng ai dám nhận thì tuổi Mão lại vơ về mình. Người khác nói con giáp này ngốc nghếch, chỉ tuổi Mão biết rằng bản thân đã lượng sức mình. Con giáp này không mong muốn mãi là người tầm thường, không chút nổi trội trước đám đông. Chính vì thế mà nhân cơ hội lần này để bứt phá, quyết đoán tiến lên phía trước.

Trong chuyện tình cảm của tuổi Mão dù bản mệnh không có nhiều thời gian để quan tâm và chia sẻ với nửa kia bởi công việc bận rộn nhưng điều này không có nghĩa là không có được nguồn vui thực sự. Khi mà nền tảng mối quan hệ tình cảm tốt và công thêm sự thấu hiểu và san sẻ của đối phương giúp bản mệnh cảm thấy phấn chấn hơn.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 2 ngày 28, 29 Tết Bính Ngọ, đường tình duyên của người tuổi Hợi có nhiều khởi sắc. Bạn và nửa kia dần tháo gỡ được các khúc mắc không đáng có trong thời gian vừa qua. Những người độc thân đã chịu mở lòng mình, thoải mái tiếp nhận lời giới thiệu, ma mối để đón nhận cơ hội mới.

Ngày này còn rất có lợi cho các kế hoạch hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh của bản mệnh. Lợi nhuận thu về khả quan, thu nhập tăng tiến. Người làm công ăn lương trải qua một năm dài miệt mài phấn đấu, cuối năm nhận lương và thưởng xứng đáng, sắm Tết thoải mái, không phải lo lắng quá nhiều điều.

Tuy nhiên, Thủy – Thổ xung khắc cho thấy sức khỏe của con giáp này có nhiều vấn đề cần được quan tâm kịp thời. Lúc này để tránh stress dẫn đến đổ bệnh, bạn không nên ôm đồm công việc mà nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

