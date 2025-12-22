Tử vi con giáp tuần mới (từ 22 đến 28/12/2025), 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thăng hoa Phát Tài, bùng nổ vận may, đổi đời giàu sang

Tử vi con giáp tuần mới (từ 22 đến 28/12/2025), cục diện Tam Hợp báo hiệu, người tuổi Dần có cát khí tăng mạnh nên gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Mặc dù vẫn còn những thách thức phía trước nhưng bạn vẫn có đủ tự tin với lựa chọn của mình, thành quả đạt được trong công việc không ít.

Cũng trong ngày này, những chú Hổ còn phát huy được hết khả năng kiếm tiền của mình, tiền bạc ào ào về túi. Tuy nhiên tiền tài của con giáp này chủ yếu đến từ nghề tay trái nên rất có lợi cho người buôn bán, kinh doanh, nguồn thu chính không có sự thay đổi nào rõ rệt.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi con giáp tuần mới (từ 22 đến 28/12/2025), cục diện Hợi Sửu Tương hội giúp đường tình duyên của tuổi Hợi có phần khởi sắc hơn. Con giáp này nếu còn độc thân sẽ dễ tìm được người xứng đôi vừa lứa với mình, cùng tận hưởng tình yêu ngọt ngào, thi vị. Người đã yên bề gia thất tuy có đời sống tình cảm hạnh phúc nhưng có thể vẫn cần sự đề phòng, cảnh giác để bảo vệ những gì mình đang có.

Tài tinh độ mệnh góp phần tô điểm thêm sắc màu rực rỡ cho tuổi Dậu trong tuần nay khi tin vui về tài lộc liên tiếp kéo đến. Rất có thể, bản mệnh sẽ trúng số độc đắc hoặc nhận được những khoản tiền thưởng, món quà bất ngờ…

Con giáp tuổi Thân

Tử vi con giáp tuần mới (từ 22 đến 28/12/2025), Thiên Ấn trợ mệnh, công việc của tuổi Thân diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều cần phải lo lắng. Tinh thần trách nhiệm cao là điều mà con giáp này được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. Bản mệnh chỉ cần làm theo đúng kế hoạch đề ra là có thể thu được thành quả như mong đợi.

Hỏa – Kim xung khắc lại cho thấy dường như bạn đang có phần đam mê công việc mà để lơ gia đình của mình. Người ấy tỏ rõ sự không hài lòng khi bạn không có thời gian chăm sóc cho tổ ấm gia đình. Bản mệnh nên tìm cách sắp xếp công việc cho hợp lý để không bị ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư.

