Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe

Dinh dưỡng 11/10/2025 05:30

Lợi ích của quả hồng rất nhiều vì chứa nhiều loại vitamin và giàu khoáng chất như kali, sắt. Không chỉ giàu chất dinh dưỡng, trái cây này còn có nhiều chất chống oxy hóa, khiến nó trở thành nguồn bổ sung dinh dưỡng tự nhiên lý tưởng.

Quả hồng, với sắc màu rực rỡ và hương vị ngọt thanh đặc trưng của mùa thu, không chỉ là món ăn tráng miệng được yêu thích mà còn là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Giàu Vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật mạnh mẽ, quả hồng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh.

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

6 Công dụng nổi bật của quả hồng đối với sức khỏe

Chống oxy hóa cực mạnh, bảo vệ tế bào

Quả hồng là kho chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như Vitamin C, Beta-Carotene và đặc biệt là các hợp chất Flavonoid (Quercetin, Kaempferol). Các chất này giúp: Trung hòa gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào; Giảm viêm mãn tính, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2; Hồng Fuyu (hồng giòn) và Hồng Hachiya (hồng chát) đều chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Quả hồng chứa các chất chống oxy hóa như Flavonoid, đặc biệt là Quercetin, có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách: Giảm huyết áp và mức độ Cholesterol xấu (LDL) trong máu. Ngăn chặn quá trình oxy hóa của LDL, một yếu tố quan trọng dẫn đến xơ vữa động mạch.

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực nhờ Vitamin A

Màu cam rực rỡ của quả hồng là nhờ hàm lượng cao của Beta-Carotene, một tiền chất của Vitamin A. Vitamin A là chất dinh dưỡng thiết yếu giúp: Duy trì thị lực khỏe mạnh, đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ giác mạc; Ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và các vấn đề về mắt liên quan đến tuổi tác.

Hỗ trợ tiêu hóa nhờ chất xơ dồi dào

Quả hồng là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, chiếm khoảng 6g chất xơ trong một quả hồng cỡ trung bình. Chất xơ giúp: Kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón; Cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh; Giúp người ăn kiêng cảm thấy no lâu hơn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát đường huyết

Mặc dù ngọt, quả hồng chứa nhiều chất xơ hòa tan (đặc biệt là Pectin). Chất xơ hòa tan có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau bữa ăn.

Chống viêm và tăng cường miễn dịch

Hàm lượng cao Vitamin C trong quả hồng giúp củng cố hệ thống miễn dịch của cơ thể, tăng cường khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh. Tính chất chống viêm tự nhiên của các hợp chất trong hồng cũng giúp giảm sưng và đau trong các tình trạng viêm.

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý quan trọng khi ăn quả hồng

Hồng chát (Hachiya) và táo bón: Hồng chát chứa hàm lượng Tannin rất cao. Nếu ăn hồng chát chưa chín kỹ hoặc ăn quá nhiều lúc bụng đói, Tannin có thể kết hợp với Protein và chất xơ trong dạ dày tạo thành Sỏi Bezoar (hay còn gọi là sỏi dạ dày), gây tắc nghẽn hoặc táo bón nặng.

Không ăn khi quá đói: Tốt nhất nên ăn hồng sau bữa ăn vì Tannin có thể phản ứng với axit dạ dày, gây khó tiêu hoặc tạo sỏi.

Hạn chế ăn vỏ: Vỏ quả hồng, đặc biệt là hồng chát, chứa nhiều Tannin hơn phần thịt, nên ăn ít hoặc gọt vỏ.

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát khẩu phần: Mặc dù lành mạnh, hồng có lượng đường tự nhiên tương đối cao. Người bị tiểu đường cần kiểm soát khẩu phần ăn theo lời khuyên của bác sĩ dinh dưỡng.

Hãy tận hưởng hương vị ngọt ngào và những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của quả hồng khi vào mùa nhé!

Quả hồng xiêm có nhiều công dụng nhưng 4 nhóm người này có thèm đến mấy cũng không nên ăn

Quả hồng xiêm có nhiều công dụng nhưng 4 nhóm người này có thèm đến mấy cũng không nên ăn

Hồng xiêm là loại quả phổ biến ở nước ta, hồng xiêm ngon bổ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn hồng xiêm.

Xem thêm
Từ khóa:   quả hồng công dụng của quả hồng dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 12/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 12/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 11/10/2025, 3 con giáp hốt bạc đầy tay, giàu có hết phần thiên hạ, ngồi mát hưởng Phước, thời kỳ Hoàng Kim rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 11/10/2025, 3 con giáp hốt bạc đầy tay, giàu có hết phần thiên hạ, ngồi mát hưởng Phước, thời kỳ Hoàng Kim rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 11/10/2025, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng hôm nay, thứ Bảy 11/10/2025, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cháy nhà 4 tầng ở gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Cháy nhà 4 tầng ở gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Lời khai phẫn nộ của người phụ nữ cướp 135 tờ vé số của bé trai 11 tuổi ở Tây Ninh

Lời khai phẫn nộ của người phụ nữ cướp 135 tờ vé số của bé trai 11 tuổi ở Tây Ninh

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 11/10/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Sau hôm nay, thứ Bảy 11/10/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2025), 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2025), 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (12/10/2025),Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (12/10/2025),Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tòa nhà 6 tầng đang cải tạo bất ngờ đổ sập khiến 4 người đã tử vong thương tâm

Tòa nhà 6 tầng đang cải tạo bất ngờ đổ sập khiến 4 người đã tử vong thương tâm

Cháy lớn tại chung cư 16 tầng, hàng trăm cư dân hoảng loạn bỏ chạy, ít nhất một người tử vong

Cháy lớn tại chung cư 16 tầng, hàng trăm cư dân hoảng loạn bỏ chạy, ít nhất một người tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2025: Thế giới lao dốc không phanh, trong nước giảm 600.000 đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2025: Thế giới lao dốc không phanh, trong nước giảm 600.000 đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cá diêu hồng với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Cá diêu hồng với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Quả lê không chỉ ngọt mát mà còn có 6 công dụng vàng cho sức khỏe

Quả lê không chỉ ngọt mát mà còn có 6 công dụng vàng cho sức khỏe

Được mệnh danh là rau "Hoàng gia", măng tây có 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Được mệnh danh là rau "Hoàng gia", măng tây có 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Cá Saba là 'siêu thực phẩm' Omega-3 với 5 công dụng 'vàng' cho sức khỏe

Cá Saba là 'siêu thực phẩm' Omega-3 với 5 công dụng 'vàng' cho sức khỏe

Ăn rau tía tô nhất định phải lưu ý những điều quan trọng này tận dụng tối đa công dụng

Ăn rau tía tô nhất định phải lưu ý những điều quan trọng này tận dụng tối đa công dụng

Không nhờ loại quả bé nhỏ, chua giòn này lại có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Không nhờ loại quả bé nhỏ, chua giòn này lại có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe