Cá Saba là 'siêu thực phẩm' Omega-3 với 5 công dụng 'vàng' cho sức khỏe

Cá basa là một lựa chọn thực phẩm phổ biến trong nhiều gia đình nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao, giá thành hợp lý và khả năng chế biến đa dạng.

Cá Saba (tên khoa học là Scomber japonicus hoặc Scomber scombrus), còn được biết đến là cá thu Thái Bình Dương, là loại cá béo rất phổ biến, được ưa chuộng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Nhật Bản và các nước châu Á. Cá Saba không chỉ có giá thành hợp lý mà còn là một trong những nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất, mang lại vô số lợi ích sức khỏe.

Không chỉ là nguồn protein chất lượng, cá basa còn chứa các axit béo lành mạnh như omega-3, góp phần cải thiện sức khỏe toàn diện.

5 Công dụng hàng đầu của cá Saba đối với sức khỏe

Cung cấp Omega-3 dồi dào, bảo vệ tim mạch

Cá Saba là một trong những loại cá béo giàu Axit béo Omega-3 nhất, đặc biệt là EPA (Eicosapentaenoic Acid) và DHA (Docosahexaenoic Acid). Các chất béo lành mạnh này có khả năng: Giảm mức Triglyceride và Cholesterol xấu (LDL) trong máu; Ổn định huyết áp và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông; Giảm viêm nhiễm mãn tính, từ đó bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ.

Tăng cường chức năng não bộ và thị lực

DHA là thành phần cấu trúc chính của não bộ và võng mạc mắt. Việc bổ sung Omega-3 từ cá Saba rất quan trọng cho: Phát triển trí não và hệ thần kinh ở trẻ em; Cải thiện chức năng nhận thức và trí nhớ ở người lớn; Duy trì thị lực khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa các vấn đề thị lực liên quan đến tuổi tác.

Nguồn Protein chất lượng cao và Vitamin D

Cá Saba là một nguồn cung cấp Protein hoàn chỉnh, dễ tiêu hóa, cần thiết cho việc xây dựng và sửa chữa các mô cơ bắp. Đặc biệt, cá Saba còn là một trong số ít thực phẩm tự nhiên giàu Vitamin D. Vitamin D giúp cơ thể hấp thu Canxi và Phốt pho, rất quan trọng cho sức khỏe xương và răng. Vitamin D còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và Insulin

Các chất béo lành mạnh và Protein trong cá Saba có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó cải thiện độ nhạy của Insulin. Điều này rất có lợi cho việc phòng ngừa và hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2.

Giàu chất chống oxy hóa và ngừa thiếu máu

Cá Saba chứa nhiều Selen, một khoáng chất vi lượng hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào. Ngoài ra, cá còn cung cấp Sắt và Vitamin B12, hai chất dinh dưỡng thiết yếu giúp ngăn ngừa thiếu máu.

Lưu ý khi ăn cá Saba

Cá Saba là loại cá có kích thước nhỏ và vòng đời ngắn, nên thường ít tích tụ thủy ngân hơn các loại cá săn mồi lớn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên lưu ý:

Chế độ ăn: Nên ăn cá Saba khoảng 2-3 lần mỗi tuần để tận dụng tối đa lợi ích của Omega-3.

Chế biến: Cá Saba nên được chế biến bằng cách nướng, hấp hoặc áp chảo thay vì chiên ngập dầu để giữ lại lượng Omega-3 quý giá.

