Người phụ nữ gục trước cửa tiệm thuốc, tử vong tại chỗ

Đời sống 09/10/2025 17:19

Ngày 9/10, Công an phường Long Bình (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 9/10, người phụ nữ (khoảng 50 tuổi) đến một tiệm thuốc tây ở đường Phước Thiện, phường Long Bình (TP Thủ Đức cũ) để mua thuốc.

Song, khi vừa đến tiệm thuốc, người này bất ngờ gục xuống.

Thấy vậy, chủ tiệm thuốc và người dân hỗ trợ sơ cứu tại chỗ nhưng bất thành, người phụ nữ tử vong sau đó.

Người phụ nữ gục trước cửa tiệm thuốc, tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trước đó người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi trong người nên đi mua thuốc uống. Nhưng vừa đến tiệm thuốc thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Công an phường Long Bình phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân. Theo nhà chức trách, bước đầu xác định người phụ nữ bị đột quỵ.

 

