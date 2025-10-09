‘Nghịch tử’ dùng dùi đục tấn công mẹ và người thân rồi nhảy xuống sông

Đời sống 09/10/2025 16:51

Ngày 8/10, thông tin từ UBND phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời khống chế một đối tượng nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” tấn công người thân rồi nhảy xuống sông Ngự Hà nhằm trốn chạy.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Phú Xuân, trước đó đối tượng P.X.N.A. (trú tại số 9 Tô Ngọc Vân, phường Phú Xuân) có biểu hiện không kiểm soát hành vi đã dùng tuốc nơ vít và dùi đục tấn công bà ngoại và mẹ ruột, khiến cả hai bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đến hiện trường để xử lý, tìm cách khống chế đối tượng có biểu hiện lạ và hành vi nguy hiểm.

Khi lực lượng chức năng có mặt, P.X.N.A. trong tình trạng loạn thần, la hét, cầm hung khí đứng trước nhà gây rối. Sau đó, A. bỏ chạy ra đường Đinh Tiên Hoàng, leo lên cầu Kho rồi nhảy xuống sông Ngự Hà để trốn thoát.

Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng đã vận động, khống chế và đưa P.X.N.A. lên bờ an toàn, sau đó đưa về trụ sở Công an phường Phú Xuân để làm việc.

P.X.N.A. từng có 2 tiền án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và 2 tiền sự cũng với các hành vi tương tự.

‘Nghịch tử’ dùng dùi đục tấn công mẹ và người thân rồi nhảy xuống sông - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm cách khống chế nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá”, tấn công người thân rồi nhảy xuống sông - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Hoàng Văn Lợi (SN 2002, trú tại xã Cốc Lầu) về tội Cố ý gây thương tích.

Các quyết định trên đã được VKSND khu vực 9 tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 20/9, do bức xúc khi thấy bố đuổi đánh mẹ, Lợi đã xuống bếp lấy một con dao dài khoảng 30cm rồi chém bố đẻ là ông H.V.P. (SN 1966) gây thương tích nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của Lợi. Ngày 21/9, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Hoàng Văn Lợi về hành vi cố ý gây thương tích.

‘Nghịch tử’ dùng dùi đục tấn công mẹ và người thân rồi nhảy xuống sông - Ảnh 2
Hoàng Văn Lợi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo cảnh sát, kết quả giám định xác định ông P. bị tổn thương cơ thể 50%. Cơ quan điều tra xác định, Lợi là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện. 

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Hoàng Văn Lợi về tội Cố ý gây thương tích.

Cảnh báo: Cá sấu sổng chuồng, tấn công người dân gây thương tích ở Khánh Hòa

Cảnh báo: Cá sấu sổng chuồng, tấn công người dân gây thương tích ở Khánh Hòa

Chiều 9/10, lãnh đạo UBND xã Diên Lâm xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc một nam thanh niên bị cá sấu tấn công, gây thương tích ở chân và tay.

