Chiều 9/10, lãnh đạo UBND xã Diên Lâm xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc một nam thanh niên bị cá sấu tấn công, gây thương tích ở chân và tay.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 9/10, ông Lê Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hoà cho biết, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự để tìm và vây bắt con cá sấu tấn công một người dân khi đang đi câu cá.

Cụ thể, vào khoảng sáng qua (8/10), một người dân đang đi câu cá ở sông Chò thì lưỡi câu bị vướng vào cành cây dưới sông, khi lội xuống để gỡ thì bị 1 con cá sấu khoảng 10kg tấn công vùng cánh tay và chân. Sau hơn 10 phút giằng co, người này đã thoát khỏi con cá sấu, leo được lên bờ và đến trạm y tế cấp cứu.

Nam thanh niên bị cá sấu tấn công thương tích - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo xã Diên Lâm cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền cử lực lượng đến hiện trường tổ chức vây bắt cá sấu, tuy nhiên sau hơn một ngày tìm kiếm, vẫn chưa có kết quả.

UBND xã Diên Lâm cũng phát loa cảnh báo, yêu cầu người dân tránh xa các đầm nước, đặc biệt là khu vực sông Chò - nơi cá sấu từng xuất hiện và tấn công người.

Theo điều tra ban đầu, con cá sấu nêu trên được xác định là của một khu du lịch sinh thái trên địa bàn, bị sổng chuồng trong quá trình nuôi nhốt.

"Hiện phía khu du lịch sinh thái đã thuê một đơn vị chuyên nghiệp để truy tìm, bắt lại con cá sấu", lãnh đạo xã Diên Lâm thông tin.

