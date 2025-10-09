Luộc gà rồi bị quên, căn nhà 4 tầng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội

Đời sống 09/10/2025 13:49

Ngày 9/10, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Công Lý, hơn 8h30 ngày 9/10, lửa bất ngờ bùng lên từ căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền. Phát hiện cháy, người dân tìm cách tháo chạy đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. 

Luộc gà rồi bị quên, căn nhà 4 tầng ở TP.HCM bốc cháy dữ dội - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH công an TPHCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ và xe chữa cháy đến hiện trường.

Sau 15 phút đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Lãnh đạo phường Bảy Hiền cho biết nguyên nhân bước đầu được xác định là xuất phát từ rò rỉ bình gas. Trước đó chủ nhà luộc gà nhưng quên tắt bếp dẫn đến vụ việc trên.

"Đám cháy sau đó nhanh chóng được khống chế" - lãnh đạo phường Bảy Hiền thông tin.

 

Phẫn nộ vụ 2 nam sinh đánh tới tấp, kéo lê 1 nữ sinh trong lớp học

Phẫn nộ vụ 2 nam sinh đánh tới tấp, kéo lê 1 nữ sinh trong lớp học

Một nữ sinh lớp 8 ở An Giang bị 2 nam sinh cùng khối đánh và đạp vào đầu. Các học sinh khác quay clip rồi đăng trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà tin moi cháy nhà ở TP.HCM

