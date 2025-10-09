Thấy mẹ bị bất tỉnh sau tai nạn, cậu bé 10 tuổi quỳ cạnh chiếc xe ô tô rồi chắp tay kêu cứu khiến người xem xót xa

Đoạn clip ghi lại vụ việc xảy ra vào ngày 4/10 cho thấy cảnh tượng cảm động đã diễn ra sau vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều xe ở Quảng Châu, Trung Quốc, khi cậu bé 10 tuổi tuyệt vọng kêu cứu mẹ mình, người đã bất tỉnh trong vụ tai nạn.
Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

