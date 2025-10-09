Đang đứng trên vỉa hè, người phụ nữ thoát chết trong gang tấc khi ban công bê tông bất ngờ đổ xuống

Sự việc được ghi lại vào ngày 7/10, tại Lavrio, Hy Lạp. Trong clip, người phụ nữ được nhìn thấy đang đứng ở một góc phố với túi đồ nằm trên đất. Vài giây sau, cô nhận thấy có điều gì đó không ổn nên đã vội vàng xách theo túi đồ và bỏ chạy. Khi cô chạy từ vỉa hè ra đường, toàn bộ ban công từ trên cao rơi xuống.
Theo Phụ nữ sức khỏe

