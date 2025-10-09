Thót tim khoảnh khắc cá sấu 'khủng' rình rập phía sau người chơi golf mang đến một trải nghiệm khó quên

Trong vòng đấu cuối cùng tại Giải vô địch Sanderson Farms vừa qua ở Jackson, Mississippi, Mỹ tay golf Vince Whaley đã có một trải nghiệm khó quên và đầy nguy hiểm, khi anh buộc phải thực hiện cú đánh từ dưới nước trong sự rình rập của một con cá sấu dài khoảng 1,8 mét.c
Video 15:55 09/10/2025

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

