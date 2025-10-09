Đang giặt quần áo trên sông, người phụ nữ bị cá sấu tấn công, người thân đau đớn nhìn nạn nhân vùng vẫy tuyệt vọng

Nurliana Al Maulu, 54 tuổi, đang giặt quần áo thì bị con cá sấu ngoạm chặt tay ở Bắc Konawe, Đông Nam Sulawesi, Indonesia, vào hôm 6/10. Người thân đã chạy đến chỗ người phụ nữ đang vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng đã kéo Nurliana xuống dưới mặt nước trước khi họ có thể đến được.
Video 15:25 09/10/2025

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

