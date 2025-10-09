Khổ tận cam lai, bước qua ngày 10/10 dương lịch, 3 con giáp hết nghèo, Tài Lộc bùng nổ, tiền tiêu không phải nghĩ, mọi điều hanh thông, thành công kéo tới

Tâm linh - Tử vi 09/10/2025 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hết nghèo, Tài Lộc bùng nổ, tiền tiêu không phải nghĩ, mọi điều hanh thông, thành công kéo tới khi bước qua ngày 10/10 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Bước qua ngày 10/10 dương lịch, Tam Hợp giúp sức để sức hấp dẫn của con giáp tuổi Sửu sẽ trở nên bùng nổ, do đó, đừng ngần ngại mở rộng phạm vi tìm kiếm những đối tượng mới. Bạn chỉ cần bám sát với những tiêu chí mà bản thân đặt ra, bạn sẽ có hy vọng tìm được người phù hợp với mình.

Khổ tận cam lai, bước qua ngày 10/10 dương lịch, 3 con giáp hết nghèo, Tài Lộc bùng nổ, tiền tiêu không phải nghĩ, mọi điều hanh thông, thành công kéo tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần ghé thăm cho thấy đây là khoảng thời gian sẽ truyền cảm hứng cho con giáp tuổi Sửu hoàn thành các mục tiêu còn đang dang dở, cũng như thúc đẩy bạn xây dựng kế hoạch cho thời gian sắp tới.

Ngũ hành tương sinh mang tới tín hiệu tốt về việc gia tăng thu nhập, thậm chí nhiều người còn được hỗ trợ tiền bạc. Có thể là được người lớn cho tiền, dù đó là khoản tiền ít hay nhiều cũng rất đáng quý, bạn nên trân trọng nhé.

Con giáp tuổi Dần 

Bước qua ngày 10/10 dương lịch, nhờ Chính Ấn mà con giáp tuổi Dần có lợi thế hơn trong công việc. Sự khéo léo trong lời ăn tiếng nói luôn luôn là một kỹ năng cần thiết,đừng quên điều đó. Đây là ngày mà bạn nên chia sẻ mọi việc dưới góc độ xây dựng, thay vì những lời chỉ trích căng thẳng, khiến đối phương mệt mỏi hơn nhé.

Khổ tận cam lai, bước qua ngày 10/10 dương lịch, 3 con giáp hết nghèo, Tài Lộc bùng nổ, tiền tiêu không phải nghĩ, mọi điều hanh thông, thành công kéo tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang tới giá trị niềm tin mới cho con đường của bạn. Giấc mơ đôi khi có thể chỉ là giấc mơ, nhưng đừng quên rằng chúng cũng có thể sẽ cho bạn thêm động lực, ý tưởng thú vị cho tương lai. Vậy thì hãy nắm bắt lấy những thông điệp mà mơ ước đang khuyến khích bạn nhé.

Con giáp tuổi Hợi 

Bước qua ngày 10/10 dương lịch, cục diện tam hợp, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Với tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc, con giáp này nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Các mối quan hệ của bản mệnh với người thân hay bạn bè đều rất tốt đẹp.

Khổ tận cam lai, bước qua ngày 10/10 dương lịch, 3 con giáp hết nghèo, Tài Lộc bùng nổ, tiền tiêu không phải nghĩ, mọi điều hanh thông, thành công kéo tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này là người sống hòa đồng, dễ tính, luôn dĩ hòa vi quý trong mọi trường hợp nên được lòng tất cả mọi người. Mặc dù mối quan hệ xung quanh hòa thuận nhưng tuổi Hợi lại cảm thấy không hài lòng với chuyện tình yêu của mình. Dường như giữa bản mệnh và đối phương còn nhiều bất đồng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp thu LỘC dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp thu LỘC dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thu LỘC dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể vào nửa cuối tháng 10 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 15 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý