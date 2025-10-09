Bàng hoàng người đàn ông tát liên tục vào đầu nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Đời sống 09/10/2025 11:51

Ngày 8/10, Công an phường Phước Thắng (TP.HCM) đã lấy lời khai điều dưỡng N.P.T.A.T của Bệnh viện Vũng Tàu để điều tra việc nữ điều dưỡng này bị người đàn ông đánh trong bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 9/10, lãnh đạo UBND phường Phước Thắng, TP.HCM cho biết lực lượng công an đang lập hồ sơ xử lý vụ nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị người thân bệnh nhân hành hung.

Cụ thể, người bị hành hung là chị N.P.T.A.T. (24 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM), điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Người đánh chị T. được xác định là ông N.D.M. (49 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu), người thân bệnh nhân N.T.S. đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (phường Phước Thắng), vụ việc xảy ra lúc 21h36 tối 7/10 tại khoa hồi sức tích cực - chống độc.

Bàng hoàng người đàn ông tát liên tục vào đầu nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu - Ảnh 1
Hình ảnh người đàn ông đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu ngay trong Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, lúc 21h tối 10/7, y bác sĩ nhận thấy bệnh nhân N.T.S. (ngụ phường Vũng Tàu) có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở.

Ca trực là bác sĩ Nguyễn Văn Lê cùng ê kíp tích cực hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân khoảng 20 phút song tình trạng bệnh nhân không khả quan, nguy cơ tử vong rất cao.

Ca trực tiếp tục hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời điện thoại mời người thân bệnh nhân vào viện để giải thích tình trạng bệnh.

Đến 21h36, một người đàn ông vào phòng bệnh, bác sĩ chưa kịp giải thích tình trạng bệnh thì người này quát tháo, chửi mắng và có những lời lẽ nhục mạ ê kíp trực.

Khi điều dưỡng N.P.T.A.T. đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân thì người này dùng tay đánh liên tiếp 4 cái vào đầu. Quá bất ngờ, chị T. chỉ biết né tránh.

Sau đó, người đàn ông tiếp tục chửi mắng, nhục mạ các nhân viên y tế. Ngay sau đó, bệnh viện đã nhờ lực lượng bảo vệ và công an đưa người đàn ông này ra ngoài.

Bị đánh vào đầu, chị T. choáng váng, tinh thần hoảng loạn không thể tiếp tục làm việc và được nhập viện tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu theo dõi.

Bàng hoàng người đàn ông tát liên tục vào đầu nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu - Ảnh 2
Người đàn ông vung tay tát vào đầu nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu khiến bị hại choáng váng, hoang mang tinh thần - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức tích cực - chống độc đều là những bệnh nặng, được nhân viên y tế theo dõi 24/24 (chăm sóc toàn diện).

Những hành vi người nhà bệnh nhân trên đã làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tinh thần, tính mạng của nhân viên y tế cũng như ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân khác đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế theo đúng qui định của pháp luật.

Vụ bé sơ sinh nằm trong túi bóng ven đường: Mẹ bí mật sinh con rồi bỏ rơi

Vụ bé sơ sinh nằm trong túi bóng ven đường: Mẹ bí mật sinh con rồi bỏ rơi

Một công nhân trên đường đi làm về hoảng hốt khi nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ túi bóng đen bên vệ đường xã Trung Lộc (Nghệ An). Bên trong là một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung nữ điều dưỡng tin moi đánh người

