Một công nhân trên đường đi làm về hoảng hốt khi nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ túi bóng đen bên vệ đường xã Trung Lộc (Nghệ An). Bên trong là một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.
Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 9/10, ông Trần Nguyên Hòa, Chủ tịch UBND xã Trung Lộc (Nghệ An), cho biết người thân đã đến xin nhận lại cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.
Cụ thể, ông Hòa cho biết, mẹ cháu bé không phải là người địa phương, làm công nhân tại một nhà máy. Do trục trặc tình cảm với bạn trai, chị này sinh con nhưng không nói cho ai biết và sau đó bỏ rơi con.
“Trước mắt xã tạm bàn giao cháu bé cho gia đình chăm sóc. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan hoàn tất thủ tục xét nghiệm ADN xác định chính xác mối quan hệ huyết thống để bàn giao cháu bé cho gia đình theo quy định của pháp luật”, ông Hòa thông tin.
Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 6/10 người dân địa phương đi qua khu vực bãi rác gần một khu công nghiệp ở xóm 11 (xã Trung Lộc, Nghệ An) thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi tìm kiếm xung quanh, người dân phát hiện 1 bé trai bị bỏ trong túi bóng nằm cạnh bãi rác nên trình báo chính quyền địa phương.
Bé trai sau đó được chính quyền xã Trung Lộc đưa về cơ sở y tế để kiểm tra sức khoẻ và chăm sóc. Cháu bé được xác định mới sinh, sức khoẻ bình thường.
Chính quyền xã Trung Lộc sau đó đã phát thông báo tìm người thân của bé trai này theo quy định.