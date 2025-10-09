Bé gái 10 tuổi đi vào dãy trọ xin đồ ăn, người đàn ông có hành vi gây phẫn nộ

Đời sống 09/10/2025 07:00

Để thỏa mãn nhu cầu ham muốn, đối tượng Bùi Văn Lợi (71 tuổi, An Giang) đã dụ dỗ bé gái 10 tuổi vào phòng ngủ và thực hiện hành vi xâm hại.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Bùi Văn Lợi (71 tuổi, ngụ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Dựa vào kết quả điều tra, khoảng 11h ngày 10/7, trong lúc ở phòng trọ của em ruột tại ấp Kiên Tân (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang), Lợi thấy bé gái Đ.H.N. (10 tuổi, ở gần khu trọ) đi vào để xin đồ ăn.

Lúc này, Lợi nảy sinh ý định xâm hại bé N., nên dụ dỗ nạn nhân đi vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, ông lão 71 tuổi đuổi N. đi.

Khi về đến nhà, N. kể lại việc bị xâm hại và người thân của bé đã đến Công an xã Kiên Lương trình báo.

Bé gái 10 tuổi đi vào dãy trọ xin đồ ăn, người đàn ông có hành vi gây phẫn nộ - Ảnh 1
Bị can Bùi Văn Lợi tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Văn Lợi về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, bị can Lợi đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an sau đó bắt được Lợi khi y đang lẩn trốn tại khu vực phường Hà Tiên.

