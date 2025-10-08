Lời khai 'lạnh người' của đối tượng tông ôtô vào quán nhậu khiến người phụ nữ chết oan

Đời sống 08/10/2025 17:03

Sau khi mâu thuẫn tại quán nhậu, một thanh niên ở Gia Lai lái ô tô tông thẳng vào quán khiến một phụ nữ chết oan.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 8/10, Công an tỉnh Gia Lai đã cung cấp video ghi lời khai ban đầu của tài xế lái xe hơi lao thăng vào quán nhậu tại xã Bình Dương tối 7/10 làm chết người. 

Tại buổi lấy lời khai, người gây án là Đặng Văn Sang (27 tuổi, trú xã Bình Dương) cho hay rất ân hận vì hành động bộc phát gây ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn tới chết người.

Sang khai tối 7/10 đã uống một số lon bia từ trước rồi mới đến quán Ốc Nướng Ngon tại thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, nhậu tiếp.

Tại đây, sau khi uống thêm khoảng 3 lon bia thì Sang tình cờ gặp Nguyễn Quang Sơn (26 tuổi), là người bạn trong thôn, nên có tới bàn chào hỏi.

Nhưng câu chuyện sau đó diễn biến căng thẳng, dẫn tới hai bên cự cãi và đánh nhau. Lúc này, Sang ra tháo biển số xe hơi đem cất, sau đó lái xe nhào lên lề hướng về phía Sơn.

 

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng tông ôtô vào quán nhậu khiến người phụ nữ chết oan - Ảnh 1
Đặng Văn Sang tại cơ quan công an - Ảnh: VnExpress

Sang thừa nhận lúc lái xe lao vào quán có "đạp chân ga hơi mạnh". Sau khi tỉnh cơn men, Sang nói rằng mẫu thuẫn đó không đáng dẫn tới hành động như vậy và tỏ ra rất ân hận.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời điểm hai bên xảy ra mâu thuẫn, Sang lấy con dao trong quán nhậu rượt đuổi đánh Sơn nhưng được một số người trong quán can ngăn. Sau đó, Sơn tiếp tục khiêu khích nên Sang lái xe hơi lao về phía Sơn.

Chiếc xe lao thẳng vào quán Xóm Nhậu bên cạnh quán Ốc Nướng Ngon, tông trúng Sơn và bà Lương Thị Quyến (55 tuổi, trú cùng xã) làm bà Quyến tử vong, Sơn bị thương. Sau khi gây án, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường và đến 5h30 ngày 8-10 mới ra đầu thú tại Công an xã Bình Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ, chứng cứ, để tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Sang.

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng tông ôtô vào quán nhậu khiến người phụ nữ chết oan - Ảnh 2
Hiện trường quán Xóm Nhậu sau khi Sang lái xe tông vào - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, do mâu thuẫn trên bàn nhậu với Nguyễn Quang Sơn, Đặng Văn Sang đã lái xe hơi lao thẳng vào quán nhậu tông chết bà Lương Thị Quyến đêm 7-10.

Quán nhậu bị Sang lái xe tông trúng không phải là quán mà Sang và Sơn ngồi nhậu mà là quán Xóm Nhậu bên cạnh. Bà Quyến, nạn nhân chết trong vụ việc, là người nhà chủ quán Xóm Nhậu, đang đến phụ gia đình dọn dẹp quán sau buổi tối.

Cháy nhà khóa trái cửa trong đêm, hai vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong

Cháy nhà khóa trái cửa trong đêm, hai vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong

UBND xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy nhà làm hai người tử vong. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân. Đồng thời, ngành chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   ô tô tông chết người mâu thuẫn tin moi

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TP.HCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy

Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TP.HCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy

Cháy nhà khóa trái cửa trong đêm, hai vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong

Cháy nhà khóa trái cửa trong đêm, hai vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong

Ô tô lao vào đoàn đưa tang khiến cụ bà tử vong thương tâm

Ô tô lao vào đoàn đưa tang khiến cụ bà tử vong thương tâm

Nhân viên viễn thông TP.HCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão

Nhân viên viễn thông TP.HCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão

Chọc tổ ong vò vẽ, 1 trẻ tử vong, bé trai 4 tuổi nguy kịch

Chọc tổ ong vò vẽ, 1 trẻ tử vong, bé trai 4 tuổi nguy kịch

Bé trai 11 tuổi bị người phụ nữ giật 140 tờ vé số, té ngã khi đạp xe đuổi theo

Bé trai 11 tuổi bị người phụ nữ giật 140 tờ vé số, té ngã khi đạp xe đuổi theo