UBND xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy nhà làm hai người tử vong. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân. Đồng thời, ngành chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
- Chọc tổ ong vò vẽ, 1 trẻ tử vong, bé trai 4 tuổi nguy kịch
- Người phụ nữ nguy kịch vì nuốt 8 con nhái sống để chữa đau lưng
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 8/10, UBND xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông cũ) cho biết trên địa bàn xảy ra một vụ cháy nhà nghiêm trọng khiến 2 người chết.
Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h ngày 7/10. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát tại căn nhà của ông N.V.Q. (56 tuổi) và bà H.T.H. (52 tuổi).
Ông Q. qua đời tại chỗ. Bà H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng không qua khỏi.
Sau khi xảy ra vụ cháy, các lực lượng của UBND xã Quảng Trực phối hợp cùng người dân tổ chức ứng cứu, ổn định trật tự khu dân cư và động viên gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.
Công an và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời rà soát các yếu tố an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực.
Theo thông tin từ VOV, người thân và chính quyền xã Quảng Trực cho thấy trước khi xảy ra vụ hoả hoạn vợ chồng ông Q và bà H có xảy ra mâu thuẫn. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, ngôi nhà bị khóa trái cửa và nhiều khả năng do ông Q sử dụng xăng phóng hoả.
Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hoả hoạn. Từ khi xảy ra vụ hoả hoạn người dân Bon Đắk Huýt và chính quyền xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng thường xuyên có mặt động viên, hỗ trợ người thân trong gia đình lo việc hậu sự cho ông Q và bà H.