Chọc tổ ong vò vẽ, 1 trẻ tử vong, bé trai 4 tuổi nguy kịch

Đời sống 08/10/2025 15:04

Trên đường đi nhà thờ về, lấy đá chọi ong vò vẽ, 1 trẻ tử vong, 1 trẻ 4 tuổi bị đốt 35 mũi sốc phản vệ, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 8/10, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cho biết BV đã phối hợp với BV Đa khoa Gia Lai cứu sống một trường hợp trẻ nhỏ bị ong vò vẽ đốt 35 mũi, gây tổn thương đa cơ quan. Cháu bé này là một trong ba trẻ bị ong vò vẽ đốt gây thương tích nặng, trong đó một trẻ đã tử vong…

Theo đó, Bệnh viện (BV) Nhi đồng thành phố tiếp nhận nam bệnh nhi tên A.Tien (4 tuổi, ngụ tại Gia Lai). Bệnh sử ghi nhận lúc 9h ngày 7/9 trên đường đi lễ nhà thờ về, trẻ bị ong vò vẽ đốt 35 mũi, sau đốt trẻ than đau nhiều, mệt nên được đưa đến BV địa phương.

Tại đây, trẻ diễn tiến suy hô hấp, sốc, vàng da vàng mắt, tiểu ít máu xá xị, được chẩn đoán: Phản vệ độ III do ong đốt N1, tổn thương đa cơ quan, suy thận cấp, suy hô hấp, sốc, tổn thương gan mức độ nặng, xuất huyết tiêu hóa. Xét nghiệm: men gan tăng cao AST/ALT: 7640/2120 (bình thường < 40 đv/L), creatinine máu: 220 micromol/L.

Các bác sĩ tại BV địa phương đã cho bệnh nhi thở máy, dịch truyền, vận mạch: adrenaline 0.1 mcg/kg/ph, solumedrol, dimedrol, kháng sinh… Tiến hành hội chẩn qua on-call camera, các bác sĩ BV Nhi đồng thành phố đã hướng dẫn các bác sĩ tại BV địa phương thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục và kỹ thuật thay huyết tương cho bệnh nhi. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, diễn tiến phức tạp nên được chuyển Bệnh viện Nhi đồng thành phố điều trị tiếp.

Chọc tổ ong vò vẽ, 1 trẻ tử vong, bé trai 4 tuổi nguy kịch - Ảnh 1
Với chẩn đoán ong vò vẽ đốt 35 mũi, tổn thương đa cơ quan, bệnh nhi sau hơn 3 tuần điều trị với 10 đợt lọc máu liên tục, 3 đợt thay huyết tương, tình trạng cải thiện dần - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tình trạng tại Khoa Cấp cứu BV Nhi đồng thành phố, bệnh nhi li bì, niêm hồng, phù toàn thân, SpO2: 96 %/thở máy, CRT <2s, HA ĐMXL: 105/51/70 mmHg, phế âm rõ 2 bên, tim đều, bụng mềm, chưa tiểu trong 24 giờ qua, sonde dạ dày ra màu nâu đỏ, vàng da vàng mắt, tiểu ít vàng sậm.

Trên cơ thể bệnh nhi có khoảng 35 vết ong đốt, đầu mặt cổ, ngực, tay chân có vài nốt đốt có hoại tử trung tâm. Xét nhiệm bệnh nhi có biểu hiện toan hóa máu, tổn thương thận, gan (men gan > 10 000 đv/ml), tán huyết, hủy cơ với bilirubin gián tiếp và CPK tăng cao, myoglobin niệu dương tính (+++).

Chẩn đoán ong vò vẽ đốt, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, các bác sĩ BV Nhi đồng thành phố đã cho bệnh nhi thở máy, dịch truyền, dùng vận mạch, kháng sinh, vitamin K1, hỗ trợ gan, hội chẩn ê kíp lọc máu, tiến hành lọc máu cho trẻ và tiếp tục theo dõi điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Kết quả sau hơn 3 tuần điều trị với 10 đợt lọc máu liên tục, 3 đợt thay huyết tương tình trạng trẻ cải thiện dần, tiểu khá, cai được máy thở, chức năng gan thận trở về bình thường.

Đây là trường hợp trẻ bị ong đốt suy đa cơ quan nặng được cứu sống nhờ phối hợp hai BV và chuyển giao kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương từ BV Nhi đồng thành phố cho BV bạn.

Được biết A.Tien là một trong ba bạn bị ong đốt khi đi lễ nhà thờ về, một bạn bị ong đốt nhiều đã tử vong. Một cháu bé khác bị ong đốt vài mũi bệnh cảnh nhẹ, điều trị tại BV địa phương. Nguyên nhân vụ việc là do một bạn lớn khác trong nhóm các bạn này đã lấy đá chọi tổ ong trên cây làm ong bay ra tấn công các trẻ, còn bạn chọi tổ ong “chủ động” bỏ chạy trước nên thoát nạn!

Bé trai 11 tuổi bị người phụ nữ giật 140 tờ vé số, té ngã khi đạp xe đuổi theo

Bé trai 11 tuổi bị người phụ nữ giật 140 tờ vé số, té ngã khi đạp xe đuổi theo

Ngày 8/10, Công an xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) đang xác minh, làm rõ trình báo của một bé trai nghi bị một người phụ nữ giật 140 tờ vé số khi em đang đi bán trên một con đường thuộc địa bàn xã.

Xem thêm
Từ khóa:   ong vò vẽ tin moi ong vò vẽ đốt

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TP.HCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy

Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TP.HCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng tông ôtô vào quán nhậu khiến người phụ nữ chết oan

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng tông ôtô vào quán nhậu khiến người phụ nữ chết oan

Cháy nhà khóa trái cửa trong đêm, hai vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong

Cháy nhà khóa trái cửa trong đêm, hai vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong

Ô tô lao vào đoàn đưa tang khiến cụ bà tử vong thương tâm

Ô tô lao vào đoàn đưa tang khiến cụ bà tử vong thương tâm

Nhân viên viễn thông TP.HCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão

Nhân viên viễn thông TP.HCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão

Bé trai 11 tuổi bị người phụ nữ giật 140 tờ vé số, té ngã khi đạp xe đuổi theo

Bé trai 11 tuổi bị người phụ nữ giật 140 tờ vé số, té ngã khi đạp xe đuổi theo