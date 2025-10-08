Chó becgie tử chiến rắn hổ mang trong vườn nhà, trận chiến căng thẳng kéo dài 15 phút và cái kết

Một chú chó becgie tên là Badal đã đã có một trận chiến dữ dội với một con rắn hổ mang xâm nhập vào một ngôi nhà ở Mirzapur, Uttar Prades, Ấn Độ. Cuộc chiến dữ dội kéo dài gần 15 phút, trong đó con rắn hổ mang đã cắn Badal 3 lần. Con rắn chết trước, ngay sau đó là Badal, do bị nọc độc tấn công.

Video 10 giờ 23 phút trước 10 giờ 23 phút trước Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-becgie-tu-chien-ran-ho-mang-trong-vuon-nha-tran-chien-cang-thang-keo-dai-15-phut-va-cai-ket-743687.html