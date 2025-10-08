Chân bị mắc vào sợi dây, nghệ sĩ xiếc rơi xuống từ độ cao 9 mét, khán giả sợ hãi la hét

Vụ tai nạn xảy ra trong một buổi biểu diễn của Magic Time Circus tại Tizayuca, Hidalgo, Mexico, vào hôm 5/10. Khi nghệ sĩ đang chuẩn bị cho màn trình diễn, anh bất ngờ mất thăng bằng và rơi xuống đất từ độ cao 9 mét. Khán giả, bao gồm nhiều gia đình có trẻ em, đã hét lên hoảng loạn khi nam nghệ sĩ rơi xuống đất với một tiếng động lớn.

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

